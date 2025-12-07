Bursa İnegöl'de Otomobil Dere Yatağına Uçtu: 3 Yaralı

Kazada ters dönen araçtan vatandaşlar kurtardı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Sokak'ta meydana geldi.

Gülşen Ö. (49) yönetimindeki 16 AKF 113 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirerek dere yatağına uçtu ve takla attı.

Ters dönen araçta bulunan sürücü ile yolcular Cafer Ö. (58) ve Esma Ş. (77) yaralandı. Yaralılar çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak yola çıkartıldı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla üç yaralı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

