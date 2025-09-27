Bursa Karacabey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Olay ve müdahale detayları

Bursa'nın Karacabey ilçesi Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam, henüz belirlenemeyen nedenle bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından söndürülmeye çalışıldı.

Müdahale çalışmalarına 67 arazöz, 8 iş makinesi ve 351 personel katıldı. Yapılan yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yangının kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

