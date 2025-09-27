Bursa Karacabey'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki orman yangını ekip müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 12:03
Olay ve müdahale detayları

Bursa'nın Karacabey ilçesi Ekmekçi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam, henüz belirlenemeyen nedenle bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından söndürülmeye çalışıldı.

Müdahale çalışmalarına 67 arazöz, 8 iş makinesi ve 351 personel katıldı. Yapılan yoğun müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, yangının kontrol altına alındığı ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

