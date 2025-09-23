Bursa Karacabey'de Yangın: 3 Kişi Öldü — Yaralı Kadın Olay Anını Anlattı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği yangın: Yaralı kadın konuştu

Karacabey'de dün gece çıkan yangında Berguzer Kaplan (81), Müyesser Ar (88) ve Hasan Emir Efe Çorapçı (2) hayatını kaybetti. Yangından yaralı kurtulanlardan Kifayet Acaroğlu, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilerek yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Kifayet Acaroğlu'nun anlattıkları

Acaroğlu, evde misafir olarak kalan halasının depremzede olduğunu ve annesi Berguzer Kaplan'ın Alzheimer hastası olduğunu belirtti. Yangından önce balkonda kızının işten gelmesini beklediğini, mutfakta çay koyduğunu söyledi.

Evden çıtırtı sesi duyduğunu ve televizyonun yanındaki koltuğun kenarının yanmaya başladığını fark ettiğini aktaran Acaroğlu, şunları dile getirdi: "Battaniye aldım, söndürmeye çalıştım. Yan odada da 6 ve 3 yaşlarında iki torunum vardı. Onların çığlıkları oldu. Battaniye aldım, söndürmeye çalıştım, yapamadım. Sonra tavandan üzerime bir şeyler döküldü. Diğer odadaki torunlarımı zor dışarı attım. Annem, halam ve torunum balkonda kaldı. Aşağı indim annemin saçlarının, kollarının yandığını gördüm."

Acaroğlu, itfaiyenin müdahalesiyle ilgili olarak da şunları söyledi: "İtfaiye ekipleri merdiven kullanmadılar. Hortumu yan binadan yukarı çektiler. Devletin bu konuyu araştırmasını istiyorum. Savcılığa suç duyurusunda da bulundum. Eğer bir ihmal varsa şikayetçiyim. İtfaiye aracı bahçeye kadar girebilirdi. En azından bahçeden merdiveni çıkarabilirlerdi. Annemin, halamın ve torunumun balkonda olduklarını bağırdım. Merdiveni balkona dayasalardı en azından bu kadar yanmazlardı. Ev kira, kalacak yerim yok. Çocukların babaları yok, anneleri cezaevinde."

Aile üyelerinin ve komşuların ifadeleri

Annesini kaybeden İsmail Kaplan da yangının doğal gaz patlaması nedeniyle olmadığını, olay anında içeri giren ekiplerin koltuğun kenarında çakmak bulduğunu ve televizyon kablosunun eridiğini söyledi. Kaplan, yangının oluşturduğu basınçla camların kırıldığını ve alevlerin dışarı çıktığını belirtti.

Kaplan, sözlerine şöyle devam etti: "Annem, halam ve torunu o anda balkondaymış. Balkondan içeri girememişler. Patlama nedeniyle alevler onların üstüne doğru gelmiş. Komşular atlamalarını istemiş. Onlar da atlayamamış, içeri kaçmışlar." Ayrıca tavan kaplamalarının yandığını, annesinin ve halasının yüzlerinin yandığını, battaniye ile söndürme çabalarının yeterli olmadığını ifade etti.

Kaplan, itfaiye müdahalesinin geciktiğini ve ekiplerin balkona merdivenle çıkmaktan kaçındığını iddia ederek, bu nedenle zaman kaybı yaşandığını ve kurtarma ihtimalinin azal­dığını belirtti. "Burada bir zaman kaybı olmuş. Eğer balkondan çıksalardı annem ile halam ve torunu kurtarma ihtimalleri daha yüksekti. O nedenle gerekli araştırmaların yapılmasını istiyorum," dedi.

Olay yeri ve can kaybı

Bursa'nın Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi'nde, 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangın kısa sürede tüm evi sarmıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; olayda Berguzer Kaplan (81), Müyesser Ar (88) ve Hasan Emir Efe Çorapçı (2) yaşamını yitirdi. Yangından yaralı kurtulan 5 kişi ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yetkililerin ve savcılığın incelemeleri devam ediyor; aile, itfaiye müdahalesine ilişkin ihmal iddiaları üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu.