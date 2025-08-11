Bursa Mudanya'da Bağ Evinde Yangın: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti

Bursa Mudanya'da Bağ Evinde Yangın

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, Halitpaşa Mahallesi'nde bulunan bir bağ evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve jandarma ekipleri tarafından hızlı bir şekilde kontrol altına alındı.

Yangın Söndürme Çalışmaları ve Destek

Söndürme çalışmalarına yalnızca profesyonel ekipler değil, aynı zamanda mahalle sakinleri de aktif bir şekilde destek verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Mudanya Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin büyümesini önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Bağ Evi Kullanılamaz Hale Geldi

Yangının etkisiyle bağ evi kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Olayla ilgili yapılacak incelemeler sonucu yangının çıkış sebebi belirlenecektir.

