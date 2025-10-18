Bursa Mudanya'da Göçük: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Mudanya Ülkü Mahallesi'nde kanalizasyon hattı açarken meydana gelen toprak kaymasında Mehmet Vefa Uysal (50) ve İbrahim Uysal (35) yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 21:44
Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Ülkü Mahallesi'nde, evlerinin önünde kanalizasyon hattını kepçeyle açmaya çalışırken meydana gelen göçükte iki kardeş hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

İddiaya göre, Mehmet Vefa Uysal (50) ve İbrahim Uysal (35) kanalizasyon hattını kepçeyle açtıkları sırada toprak kayması meydana geldi. Göçük sonucu iki kardeş toprak altında kaldı.

Arama Kurtarma ve Son Durum

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle toprak altından çıkarılan kardeşlerin hayatını kaybettiği belirlendi. İki kardeşin cenazeleri Mudanya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Açıklaması

“Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerimiz, olaya hızla müdahale etmiş olup, yaşanan toprak kaymasının, hane sakinlerinin kepçe yardımı ile gerçekleştirdiği çalışmadan kaynaklandığı ve yaşanan çökme nedeniyle iki vatandaşımızın toprak altında kaldığı tespit edilmiştir. AFAD ile güç birliği içerisinde yürütülen kurtarma çalışmaları sonucunda, kardeş oldukları tespit edilen vatandaşlarımıza ulaşılmış ancak her iki vatandaşımız da ne yazık ki hayatını kaybetmiş ve Mudanya Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bölge halkımıza başsağlığı diliyoruz.”

