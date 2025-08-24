Bursa Mudanya'da Zeytinlik Yangını Söndürüldü: 4 Dönüm Zarar

Bursa Mudanya'da Zeytinlik Yangını Söndürüldü

Olay ve müdahale

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde, zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler kısa sürede müdahale etti.

Yangına müdahale eden ekipler arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Mudanya Arama Kurtarma (MAK), 911 Arama Kurtarma, jandarma, polis ve sağlık ekipleri yer aldı. Ekiplerin ortak çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay yerinde halen soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında yaklaşık 4 dönüm zeytinlik zarar gördü.

