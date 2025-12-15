Bursa Nilüfer'de elektrikli otomobil alev aldı

Yangın sürüş halindeyken başladı, itfaiye müdahale etti

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde bir elektrikli otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki elektrikli otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı ve kısa sürede araç alev topuna döndü.

Çevrede paniğe neden olan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek itfaiye, polis ve sağlık ekipleri'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alıp söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Elektrikli otomobil alev topuna döndü