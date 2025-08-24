DOLAR
Bursa Nilüfer'de Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Nilüfer Demirci Mahallesi Çalı Yolu'nda otomobilin çarptığı Selçuk Aygün (40) yaşamını yitirdi; sürücü Ahmet Ç. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 03:35
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 03:35
Kaza ve müdahale detayları

Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesi Çalı Yolu'nda meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir yayanın otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, Ahmet Ç. idaresindeki 16 ANT 226 plakalı otomobilin, yolun karşısına geçmeye çalışan Selçuk Aygün (40)'e çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Aygün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü Ahmet Ç.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

