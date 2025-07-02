Bursa'nın Gemlik İlçesinde 4,3 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Bursa'nın Gemlik İlçesine Deprem Şoku

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Gemlik olan bu sarsıntı, 12,91 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Çevre İllerde Hissedildi

Depremin etkisi yalnızca Gemlik ile sınırlı kalmadı. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı, bölge halkında kısa süreli paniğe neden oldu. Yetkililer, meydana gelen depremle ilgili detaylı incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan dışarı çıktı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde saat 13.57'de 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan dışarı çıktı.