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Bursa'nın İnegöl ve Mustafakemalpaşa İlçelerinde Orman Yangınına Müdahale

Bursa'nın İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 15:49
Bursa'nın İnegöl ve Mustafakemalpaşa İlçelerinde Orman Yangınına Müdahale

Bursa'nın İnegöl ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlara müdahale ekipleri hızla sevk edildi. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Yeni Yörük Mahallesi ve Alacaat Mahallesi mevkilerinde gerçekleşti.

İhbar üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi. Yangın söndürme çalışmaları İnegöl bölgesinde 3 arazöz, 1 su tankeri, 2 ilk müdahale aracı, 1 helikopter ve 19 personelle sürdürülürken, Mustafakemalpaşa bölgesinde ise 1 İHA, 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve 46 personel görev alıyor.

Yangın söndürme çalışmalarının hızla devam ettiği bölgede, ekipler canla başla mücadele ediyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale...

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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