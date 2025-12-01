Bursa Off-Road Yarışında Araç Takla Attı: Sürücü Yarasız Kurtuldu

Bursa Off-Road Yarışında Takla: Sürücü Yarasız Kurtuldu

Olay anı ve müdahale

Bursa’da düzenlenen off-road yarışında bir sürücü, yarış esnasında aracının kontrolünü kaybederek takla attı. Olay, Bursa Demirtaş Baraj Alanındaki engebeli parkurun dere yatağına yakın bir noktasında meydana geldi.

Ters duran araç ve yaşananlar, izleyiciler ve kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Aracın yanına hızla ulaşan izleyiciler yardıma koştu; ekipler de kısa sürede müdahale etti.

Takla atan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kazayı herhangi bir sağlık problemi yaşamadan atlattı. Aracın normal pozisyona getirilmesi ise iş makinesi yardımıyla sağlandı.

Etkinlik devam etti

Sürücünün yara almadan kurtulması, alanda derin bir nefes aldırdı. Yaşanan talihsiz kazaya rağmen etkinlik kaldığı yerden devam etti ve off-road tutkunları gün boyunca zorlu parkurlarda mücadele ederek renkli görüntüler oluşturdu.

