Bursa Orhaneli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Güncelleme

YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ

Olayın Detayları

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, ilçeye bağlı Göynükbelen Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle başladı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan eş zamanlı müdahalede bulunarak alevleri söndürdü ve yangının ilerlemesi engellendi.

Son Durum

Bölgede halen soğutma çalışmaları sürüyor. Yetkililer, yangının kesin söndürüldüğünün doğrulanmasının ardından bölgede gerekli kontrolleri yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

