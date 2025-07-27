Bursa Orhaneli'nde Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bursa'nın Orhaneli İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan orman yangını, bugün sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındı. Ancak şiddetli rüzgar nedeniyle yangının etkisi yeniden hissediliyor ve alevler, ekipler tarafından zor anlar yaşatıyor.

Yangının Sebebi ve Müdahale Çalışmaları

Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri anında müdahale ediyor. Yangının yayıldığı alanlarda zaman zaman alevlerin tekrar yükseldiği ve yoğun dumanların görüntülendiği bildiriliyor.

Mahalleler Tahliye Ediliyor

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tahliye edilmeye başlandı. Ekipler, Yakuplar Mahallesi'ndeki yerleşim alanlarının yangından etkilenmemesi için gerekli önlemleri almaktadır.

Kara Yoluna Kapanma ve Havadan Müdahale

Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu geçici olarak trafiğe kapatılmıştır. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangının ilerleyişinin durdurulması için yoğun bir çaba gösteriliyor.

Başkan Tayır'dan Çağrı

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmasına rağmen rüzgar nedeniyle tekrar büyüdüğünü ifade etti. Tayır, destek veren vatandaşlara yönelik olarak, "Ciddi anlamda sert bir rüzgarla karşı karşıyayız. Ellerdeki tankerlerin yangın mahalline ulaşarak arazözleri suyla beslemelerini rica ediyorum" şeklinde çağrıda bulundu.

Yangınla mücadele edecek ekipler ve destekleyen vatandaşların güvenliği için azami dikkat gösterilmesi gerektiği bir kez daha vurgulanmaktadır.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve bugün sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındığı açıklandıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde dün çıkan ve bugün sabah saatlerinde büyük oranda kontrol altına alındığı açıklandıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangınına müdahale sürüyor.