Bursa Orhangazi'de 5. Kat Dairesinde Yangın Söndürüldü

Arapzade Mahallesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Arapzade Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında yer alan O.Ş'ye ait daire'de henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, apartman sakinlerini hızla tahliye etti.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay sonucunda binada hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından çalışma başlatıldı.

