DOLAR
41,04 0%
EURO
47,59 0,59%
ALTIN
4.464,76 0,19%
BITCOIN
4.594.469,24 -0,54%

Bursa Orhangazi'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti — 2 Kişi Tutuklandı

Bursa Orhangazi'de cami inşaatından düşen Suriye uyruklu işçi El Musa Almatayer (31) yaşamını yitirdi; müteahhit firma yetkilileri H.K. ve B.Y. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:31
Bursa Orhangazi'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti — 2 Kişi Tutuklandı

Bursa Orhangazi'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Orhangazi'de bir cami inşaatında meydana gelen kaza, işçi güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Olayın Detayları

Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi'nde cami inşaatında çalışan Suriye uyruklu El Musa Almatayer (31), dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Almatayer, 25 Ağustos'ta ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve Gelişmeler

Olay üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan müteahhit firma yetkilileri H.K. (45) ve B.Y. (50), adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Gelişmeler, işçi güvenliği ve inşaat sektöründeki denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye...

İLGİLİ HABERLER

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'na Marmara Cezaevi Ziyareti
2
Diyarbakır Silvan'da Saman Yüklü Kamyona Arkadan Çarpan Sürücü Öldü
3
Sivas'ta tır çarpışması: Elektrikli motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi
4
Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt
5
Erzincan'da Kamyonet Devrildi: Sürücü Zeki T'nin (52) Hayatını Kaybetti
6
PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı
7
Sakarya Akyazı'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi