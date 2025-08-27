Bursa Orhangazi'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti — 2 Kişi Tutuklandı

Bursa Orhangazi'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Orhangazi'de bir cami inşaatında meydana gelen kaza, işçi güvenliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Olayla ilgili iki kişi tutuklandı.

Olayın Detayları

Camiikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi'nde cami inşaatında çalışan Suriye uyruklu El Musa Almatayer (31), dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Almatayer, 25 Ağustos'ta ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve Gelişmeler

Olay üzerine Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Gözaltına alınan müteahhit firma yetkilileri H.K. (45) ve B.Y. (50), adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Gelişmeler, işçi güvenliği ve inşaat sektöründeki denetimlerin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

