Bursa Orhangazi'de Orman Yangını Zanlısı D.D. Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Orhangazi'de çıkan orman yangınıyla gözaltına alınan D.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yangın, Gedelek Mahallesi'nde ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 15:23
Gözaltı sonrası adli süreç tamamlandı

Orhangazi ilçesindeki Gedelek Mahallesi'nde dün çıkan orman yangınıyla ilgili olarak jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sonucu gözaltına alınan şüpheli D.D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ SONUÇ EKLENDİ: Çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yangına müdahale eden ekipler, olayın ardından kapsamlı bir çalışma yürüttü. Gedelek Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, 2 helikopter, 1 İHA, 8 arazöz, 8 iş ve hizmet aracı ile 62 personel tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma ve yasal süreç devam ediyor; jandarma ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

