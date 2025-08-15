DOLAR
Bursa Orhangazi'de Silahlı Kavga: Amcasının Oğlu Tüfekle Vurdu, 1 Ölü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada, amcasının oğlu A.B. tarafından tüfekle vurulan Seyfi Baylar (75) hayatını kaybetti; şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.08.2025 22:15
Güncelleme Tarihi: 15.08.2025 22:27
Bursa Orhangazi'de Silahlı Kavga: Amcasının Oğlu Tüfekle Vurdu, 1 Ölü

Bursa Orhangazi'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Olayın ayrıntıları ve güvenlik güçlerinin müdahalesi

Narlıca Mahallesi'nde meydana gelen olayda, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Seyfi Baylar (75) ile amcasının oğlu A.B. (52) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B., Seyfi Baylar'a tüfekle ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Seyfi Baylar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından A.B., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde amcasının oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde amcasının oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde amcasının oğlu tarafından tüfekle vurulan kişi hayatını...

