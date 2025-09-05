Bursa Osmangazi'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Gündoğdu ile Ovaakça arasındaki ormanlık alanda alevlerle mücadele devam ediyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının, Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki bölgede başladığı, çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.

İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Müdahale çalışmalarında 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personel görev alıyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

