DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,39 -0,56%
ALTIN
4.752,35 -1,31%
BITCOIN
4.670.302,36 -2,6%

Bursa Osmangazi'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Bursa Osmangazi'de Gündoğdu ile Ovaakça arasında çıkan orman yangınına, havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:21
Bursa Osmangazi'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Bursa Osmangazi'de Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Gündoğdu ile Ovaakça arasındaki ormanlık alanda alevlerle mücadele devam ediyor

GÜNCELLEME: Detaylar eklendi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının, Gündoğdu ile Ovaakça mahalleleri arasındaki bölgede başladığı, çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.

İhbarın ulaşmasının ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

Müdahale çalışmalarında 3 uçak, 11 helikopter, 37 arazöz, 2 iş makinesi ve 242 personel görev alıyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya...

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkentte Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Öldürülen Müesser Ünal Defnedildi
2
İstanbul'da 8 Eylül Pazartesi Toplu Ulaşım Ücretsiz (06.00-16.00)
3
Bağcılar'da Balyozlu Kuyumcu Soygunu Girişimi: Motosikletli 4 Şüpheli Kaçtı
4
Kazakistan'da 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirildi
5
Çorum'da motosiklet yayaya çarptı: 2 kişi yaralandı
6
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti
7
Bolu'da şüpheli maddeden etkilenen polislerden sonuncusu da taburcu edildi

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire