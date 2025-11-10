Bursa Polisi 'El Ele Güvenli Geleceğe' ile 26 bin 500 Öğrenciyi Bilgilendirdi

Bursa Polisi 'El Ele Güvenli Geleceğe' ile Okullarda

26 bin 500 öğrenciye terör ve dijital güvenlik eğitimi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde bulunan okulları ziyaret ederek öğrencilere kapsamlı bilgilendirme yaptı. Ziyaretlerde toplam 26 bin 500 öğrenciye çeşitli konularda eğitim verildi.

Faaliyeti yürüten birim, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri oldu. Çalışma, kent merkezindeki ve ilçelerdeki okullarda uygulanan 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Program kapsamında öğrencilere; terör örgütlerinin gençleri hedef alma yöntemleri, sosyal medya ve dijital platformlarda yürütülen algı ve propaganda faaliyetleri, günlük hayatta karşılaşılabilecek riskli yapılar ve ortamlara karşı alınabilecek tedbirler ile milli birlik, beraberlik ve ortak değerlerin korunması konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu ve benzer farkındalık faaliyetlerinin artarak devam edeceğini bildirdi.

