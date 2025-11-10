Bursa Polisi 'El Ele Güvenli Geleceğe' ile 26 bin 500 Öğrenciyi Bilgilendirdi

Bursa Polisi, 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi kapsamında kentteki okullarda 26 bin 500 öğrenciye terör ve dijital güvenlik konularında eğitim verdi.

Yayın Tarihi: 10.11.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 10.11.2025 20:10
Bursa Polisi 'El Ele Güvenli Geleceğe' ile 26 bin 500 Öğrenciyi Bilgilendirdi

Bursa Polisi 'El Ele Güvenli Geleceğe' ile Okullarda

26 bin 500 öğrenciye terör ve dijital güvenlik eğitimi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde bulunan okulları ziyaret ederek öğrencilere kapsamlı bilgilendirme yaptı. Ziyaretlerde toplam 26 bin 500 öğrenciye çeşitli konularda eğitim verildi.

Faaliyeti yürüten birim, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekipleri oldu. Çalışma, kent merkezindeki ve ilçelerdeki okullarda uygulanan 'El Ele Güvenli Geleceğe' projesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Program kapsamında öğrencilere; terör örgütlerinin gençleri hedef alma yöntemleri, sosyal medya ve dijital platformlarda yürütülen algı ve propaganda faaliyetleri, günlük hayatta karşılaşılabilecek riskli yapılar ve ortamlara karşı alınabilecek tedbirler ile milli birlik, beraberlik ve ortak değerlerin korunması konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, bu ve benzer farkındalık faaliyetlerinin artarak devam edeceğini bildirdi.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT MERKEZİNDE VE İLÇELERİNDE...

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT MERKEZİNDE VE İLÇELERİNDE BULUNAN OKULLARA GİDEREK TOPLAM 26 BİN 500 ÖĞRENCİYİ ÇEŞİTLİ KONULARDA BİLGİLENDİRDİ.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KENT MERKEZİNDE VE İLÇELERİNDE...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de 10 Kasım Mevlidine Protesto Çağrısı: Bir Kişi Gözaltına Alındı
2
Susurluk-Bandırma Karayolunda Feci Kaza: 1 Kişi Öldü, 1 Yaralı
3
Balıkesir Sındırgı'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
4
Gönen’de 10 Kasım Siren Krizi: 'Bu ne saygısızlık' Tepkileri Yükseldi
5
Erzurum Barosu’ndan Anıtkabir’e Anlamlı Ziyaret — 87. Yılda Saygı
6
Ankara Çankaya'da Silahlı İntihar Girişimi: Şüpheli Teslim Oldu
7
Samsun'da motosiklet kazası: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri