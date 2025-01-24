Bursa POMEM'de 388 Bekçi Yemin Töreniyle Göreve Başladı

Bursa POMEM'den 388 Bekçi Göreve Başladı

Bursa’da gerçekleştirilen törenle 388 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek görevlerine başladı. Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM)’nde eğitimlerini tamamlayan bekçiler, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde asayişin sağlanmasında kritik bir rol üstlenecek.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam'dan Açıklamalar

Törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, bekçiliğin tarih boyunca güvenlik kültürünün merkezinde yer aldığını vurguladı. Sağlam, bekçilerin, toplumsal değişimlere uyum sağlayarak, her dönem halk güvenliğini sağlama misyonunu başarıyla yerine getirdiğini dile getirdi.

Sağlam, bekçilik alımının 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yeniden başladığını belirterek, “Bekçilik güçlü bir kurumsal yapıya kavuşmuştur. Bekçi sayısındaki artış, suçla mücadelede etkinliği katbekat artırmış, asayiş olaylarında ciddi düşüşler yaşanmıştır.” dedi.

Emniyet Genel Müdürü'nden Bekçilere Mesaj

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, bekçilerin görevlerinin önemini vurgulayarak, “Bugün, milletimizin huzuru için gözünüzü budaktan esirgemeyeceğiniz bu kutlu görevde başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

Polis Akademisi Başkanı'ndan İlham Verici Sözler

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı ise bekçiliğin vatandaşların huzurunu koruma ve birlikteliği pekiştirme hedefi taşıdığını belirtti. Balcı, bekçilerin aynı zamanda sokaklarda adaletin, huzurun ve güvenliğin simgesi olacağını ifade etti.

Törenin ardından başarı gösteren bekçilere hediyeler takdim edildi. Mezuniyet töreni, dua edilmesinin ardından bekçilerin keplerini atmasıyla sona erdi. Törene, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu gibi önemli isimler katıldı.

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahallelerde görev alacak 388 bekçi için yemin töreni düzenlendi. Bursa’da eğitimlerini tamamlayan 388 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek görevlerine başladı.

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahallelerde görev alacak 388 bekçi için yemin töreni düzenlendi. Bursa’da eğitimlerini tamamlayan 388 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek görevlerine başladı.