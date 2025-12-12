DOLAR
Bursa Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde İlk Sağlıklı Bebek Dünyaya Geldi

Aralık 2024'te açılan Bursa Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde ilk bebek sağlıklı şekilde doğdu; merkez 1 yılda 242 çiftte tüp bebek tedavisi uyguladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 15:28
Bursa Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde İlk Sağlıklı Bebek Dünyaya Geldi

Bursa Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde ilk bebek sevincı

Bursa Şehir Hastanesi bünyesinde Aralık 2024 ayında hizmete giren Tüp Bebek Merkezinde ilk bebek dünyaya geldi. Doğumun başarıyla tamamlanması sonrası aile ve sağlık çalışanları büyük sevinç yaşadı.

Op. Dr. Özlem Çaylan Canıtez, bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini ve annenin durumunun iyi olduğunu bildirdi. Canıtez, merkezin henüz ilk yılında böyle bir başarı elde etmesinin ekip çalışmasının ve modern teknolojilerin doğru kullanımının sonucu olduğunu vurguladı.

Tedavi süreci ve kullanılan teknolojiler

Canıtez, tedavi sürecine ilişkin şunları aktardı: Bakanlığımız desteğiyle tedavi sürecinde ileri embriyoloji teknikleri, titiz laboratuvar çalışmaları ve kişiye özel tedavi protokolleri kullanıldı. Hastanın yumurta rezervi, rahim içi yapısı ve hormon profili detaylı şekilde değerlendirildi ve bu analizler sonucunda en uygun tedavi yöntemi belirlendi.

Embriyonun gelişim süreci boyunca son teknoloji inkübatörler ve embriyo izleme sistemleri kullanıldı. Transfer sonrası dönem yakından takip edilerek kontrollü bir süreç işletildi ve bugün sağlıklı bir bebeğin aileye kavuşmasının mutluluğu yaşandı.

Başarının sadece tıbbi bir sonuç olmadığını, aynı zamanda hasta ile kurulan güven ilişkisinin bir yansıması olduğunu belirten Canıtez, Bursa Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nin aynı hassasiyetle birçok aileye umut olmaya devam edeceğini ifade etti.

Bir yılda yapılan başvurular ve uygulamalar

Uzm. Dr. Nur Pınar Çimen ise bir yıldır faaliyet gösteren üremeye yardımcı tedavi merkezlerine yaklaşık 10 bin hastanın başvurduğunu aktardı. Bu hastalara uygun tanı ve tedavi yöntemleri uygulanarak 136 çifte aşılama tedavisi, 242 çifte tüp bebek tedavisi gerçekleştirildi.

Merkezin laboratuvarlarının ayrıca kanser hastalarının üreme hücrelerini dondurarak doğurganlıklarını koruma hizmeti verdiğini belirten Çimen, sunulan hizmetin geniş bir hasta grubuna umut sağladığını söyledi.

