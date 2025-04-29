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Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinden Filistin'e Destek Eylemi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde öğrenciler, Filistin'e destek amacıyla düzenlenen çadır nöbetine devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 21:31
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 21:31
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğrencilerinden Filistin'e Destek Eylemi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde Filistin İçin Çadır Nöbeti

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek için 3 gün sürecek çadır nöbeti ve eylemlere, ikinci gününde devam ediyor.

BUÜ Görükle Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen çadır nöbeti, Uludağ İntifada Hareketi tarafından düzenleniyor. İlgili etkinlikler kapsamında, Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gazeteci ve yazar Yusuf Kaplan öğrencilerle bir söyleşi gerçekleştirdi.

Yusuf Kaplan: Gazze'de Soykırım Gerçekleşiyor

Kaplan, söyleşide Filistin'de yaşanan olayların yeterince anlaşılmadığını belirterek, "Gazze'de yaşanan soykırım, katliam, cinayet, geçiştirilebilecek bir şey değildir. Sözün bittiği yerdeyiz." dedi. Gazze'de ikinci Bedir Savaşı'nın yaşandığını vurgulayan Kaplan, "O direniş, boşuna değil. 'Gazze'yi kurtaramıyoruz' diyorsak, orada bir zulüm var ve müdahale edemiyoruz. Birileri tezgah, oyun kurabilir ancak Allah onları başlarına yıkar." şeklinde konuştu.

Kaplan, "Büyük, güçlü, organize eylemler yapılmalı. Ses getirecek gösteriler düzenlenmeli. Siyaset, iktidarı ve muhalefetiyle harekete geçmeli. Tüm siyasi, sosyal, kültürel ve entelektüel aktörler harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.

Kültürel Etkinlikler ve Tiyatro Gösterisi

Söyleşinin ardından Şahitler Tiyatrosu adlı oyun sahnelendi. Nöbet boyunca kermes, tiyatro gösterileri, sergi ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenlenecek ve öğrenciler, alanında uzman kişilerle bir araya gelecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla 3...

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla 3 gün sürecek çadır nöbeti ve eylemlere, ikinci gününde devam ediyor. BUÜ Görükle Yerleşkesi'ndeki çadır nöbeti kapsamında, Uludağ İntifada Hareketi'nce Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde organize edilen söyleşide, gazeteci yazar Yusuf Kaplan, öğrencilerle buluştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla 3...

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla 3 gün sürecek çadır nöbeti ve eylemlere, ikinci gününde devam ediyor. BUÜ Görükle Yerleşkesi'ndeki çadır nöbeti kapsamında, Uludağ İntifada Hareketi'nce Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde organize edilen söyleşide, gazeteci yazar Yusuf Kaplan, öğrencilerle buluştu.

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