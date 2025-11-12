Bursa'ya Şehit Ateşi: C-130 Kazasında 2 Şehit

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 uçağında Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Astsubay Başçavuş Ramazan Yavuz şehit oldu; ailelere acı haber verildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 00:38
Bursa'ya Şehit Ateşi: C-130 Kazasında 2 Şehit

Bursa'ya şehit ateşi düştü

C-130 kazasında iki asker hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Astsubay Başçavuş Ramazan Yavuz şehit oldu.

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Kayseri'de görev yapıyordu. Şehadet haberi, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Atakent Sitesi'nde ikamet eden babası emekli öğretmen Ahmet Uslu ve annesi Fatma Uslu'ya; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Hava Meydan Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz ve Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin eşi Göknur Uslu'nun 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Astsubay Başçavuş Ramazan Yavuz'un ise Bursa'nın Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi'nden olduğu bildirildi.

Yetkililer, şehitlerin naaşlarının memleketlerine getirilerek gerekli törenlerin düzenleneceğini açıkladı.

