Bursa'ya Şehit Ateşi: C-130 Kazasında 2 Şehit

Bursa'ya şehit ateşi düştü

C-130 kazasında iki asker hayatını kaybetti

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Astsubay Başçavuş Ramazan Yavuz şehit oldu.

Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu, Kayseri'de görev yapıyordu. Şehadet haberi, Bursa'nın Yenişehir ilçesi Atakent Sitesi'nde ikamet eden babası emekli öğretmen Ahmet Uslu ve annesi Fatma Uslu'ya; İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Hava Meydan Komutanı Albay İbrahim Feyzi Büğdüz ve Belediye Başkanı Ercan Özel tarafından verildi. Acı haberin ardından şehidin yaşadığı eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin eşi Göknur Uslu'nun 5 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Astsubay Başçavuş Ramazan Yavuz'un ise Bursa'nın Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi'nden olduğu bildirildi.

Yetkililer, şehitlerin naaşlarının memleketlerine getirilerek gerekli törenlerin düzenleneceğini açıkladı.

AZERBAYCAN’DAN ÜLKEMİZE GELMEK ÜZERE HAVALANAN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NE AİT C-130 TİPİ ASKERİ KARGO UÇAĞININ GÜRCİSTAN-AZERBAYCAN SINIRINDA DÜŞMESİ SONUCU İKİ BURSALI ASKER ŞEHİT OLDU. ŞEHİT HAVA PİLOT BİNBAŞI SERDAR USLU’NUN KAYSERİ’DE GÖREV YAPTIĞI, ŞEHİDİMİZİN EŞİ GÖKNUR USLU'NUN 5 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ. USLU’NUN BABASI EMEKLİ ÖĞRETMEN AHMET USLU’NUN VE ANNESİ FATMA USLU'NUN BURSA’NIN YENİŞEHİR İLÇESİ ATAKENT SİTESİ 10. BLOKTA İKAMET ETTİĞİ BİLİNİRKEN, ŞEHİT HABERİNİ AİLEYE İNEGÖL KAYMAKAMI EREN ARSLAN, HAVA MEYDAN KOMUTANI ALBAY İBRAHİM FEYZİ BÜĞDÜZ VE BELEDİYE BAŞKANI ERCAN ÖZEL BİRLİKTE VERDİ. ACI HABERİN ARDINDAN ŞEHİDİN YAŞADIĞI EVE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI.