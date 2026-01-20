Bursa'ya Yeni Uydu Kentler: Bozbey'den 2050 Vizyonu ve Kent Anayasası

Kent Anayasası ve 2050 Vizyonu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 20 aydır sürdürülen çalışmalar sonucunda kentin 2050 vizyonunu ortaya koyacak Kent Anayasasını Haziran ayında açıklayacaklarını bildirdi. Bozbey, planlama sürecinde "çok geniş kesimlerin görüşlerini alarak" ilerlediklerini ve çalışmanın son aşamasına gelindiğini söyledi.

1/100.000 ölçekli planda, hem kentsel dönüşüm alanları hem de Bursa'nın geleceğine ilişkin alanların belirlendiğini vurgulayan Bozbey, çalışmada akademik kurullar, yaklaşık 40 danışman ve toplumun çeşitli kesimleriyle yapılan istişarelerin rol oynadığını belirtti.

Uydu Kent ve Sanayi Planları

Bozbey, kentin yeni yerleşim planlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Gürsu, Gemlik ve Karacabey ilçelerinde uydu kentler hayata geçireceğiz." Ayrıca şehrin kuzeyinde ve doğusunda iki adet küçük sanayi sitesi inşa etmeyi planladıklarını açıkladı.

Uydu kentlerin, "depremden etkilenmeyecek alanlarda" planlandığını ve geçmişte yapılan hataların tekrarlanmayacağını belirten Bozbey, "Sıvılaşma riski yüksek, deprem etkisinin fazla olduğu bölgelerde yapılaşmaya izin vermeyeceğiz" dedi.

Bozbey, Bursa'nın nüfusunun 2050'de yaklaşık 4 milyon civarında olmasının beklendiğini söyleyerek; konut iyileştirmeleri, kaçak yapıların dönüşümü ve yeşil alan hedeflerine işaret etti. Planlamada iklim krizi etkileri, gri su uygulamaları ve yeşil dokunun öne çıkarılması gibi unsurların dikkate alındığını vurguladı.

Kentsel Dönüşüm, Yükseklik Politikası ve Mahalle Kültürü

Kent Anayasası kapsamında dönüşüm planlarken yüksek katlı yapı yaklaşımının tercih edilmediğini söyleyen Bozbey, "15 katlı binalar düşüncemiz yok" ifadesini kullandı. Bunun yerine bahçesi olan, blok nizamlı, insanlar arası yürünebilir bağlantılara sahip yerleşimlerin hedeflendiğini açıkladı.

Bozbey, mahalle merkezlerinin korunmasının önemine dikkat çekerek cami, kahvehane, bakkal, sağlık ocağı ve muhtarlık gibi sosyal donatılar ile spor alanlarının planlamada öncelikli olduğunu belirtti. Kentsel dönüşümün yeni yollar ve bulvarlar açarak "Yeniden Yeşil Bursa" hedefine katkı sağlayacağını ifade etti.

Trafik, Sanayi Dağılımı ve Bölgesel Denge

Şehir büyüme eksenine göre sanayi ve hizmet alanlarının dengeli dağıtılacağını anlatan Bozbey, kentin doğu-batı eksenindeki trafik hareketleri gözetilerek, sanayi kuruluşlarının coğrafi konumlandırılacağını söyledi. Nilüfer örneğini vererek eğitim, sanayi ve akşam trafiği dinamiklerinin dikkate alınacağına dikkat çekti.

Bozbey, tüm paydaşlara teşekkür ederek, hazırlanan planın meclis süreçleri ve siyasi katılımla Türkiye'ye örnek bir 1/100.000'lik Kent Anayasası olarak hayata geçirileceğini belirtti. Ziyareti sırasında İhlas Haber Ajansı Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş ile görüştüğünü anımsattı.

