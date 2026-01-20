Hekimsen'den Malpraktis Uyarısı: Adil Kurban 77 Milyar TL Riskine Dikkat

Hekimsen'den malpraktis uyarısı: Adil Kurban'dan ekonomik ve hukuki alarm

Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, malpraktis (tıbbi uygulama hatası) davalarındaki hukuki boşluklar ve artan tazminat tutarlarının hekimlik mesleğini sürdürülemez hale getirdiğini açıkladı.

Ekonomik yük ve yargı süreçlerindeki aksaklıklar

Kurban, mevcut sistemin oluşturduğu ekonomik yükün ve yargı süreçlerindeki aksaklıkların hem hekimleri hem de kamu maliyesini tehdit ettiğini vurguladı. Tazminat tutarlarının akıl ve hukuk sınırlarını zorladığını belirten Kurban, '77 milyonluk nüfusa göre beklenen dava sayıları üzerinden yapılan hesaplamalar, yıllık 77 milyar TL ve üzerinde bir ekonomik pazarın oluştuğunu göstermektedir' dedi.

Kurban, bu yükün kısa vadede hekimleri meslekten koparacağını, orta vadede ise Hazine'nin dahi finanse edemeyeceği bir yapıya dönüşeceğini ve tablonun 'mafyatik oluşumları dahi iştahlandırabilecek kadar tehlikeli' olduğunu söyledi.

Tıbbi dosyaların incelenmemesi ve hızlı icra uygulamaları

Kurban, tıbbi dosyaların yeterince incelenmeden karar verildiğini ve İstinaf ile Yargıtay süreçleri beklenmeden icra yoluna gidildiğini kaydetti. Bir dosyada mahkeme kararının gece 03.00'te verildiği ve sabah 09.30'da icra memurlarının hekimin kapısına dayandığına dair örnekler verildiğini aktardı. Bu uygulamaların yargıdaki liyakatsizlik ve sistemdeki çürümeyi ortaya koyduğunu ifade etti.

Hekimlik Yasa Taslağı ve çözüm önerileri

Kurban, sorunların çözümü için Hekimsen tarafından hazırlanan 'Hekimlik Yasa Taslağı'nın hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti ve önerilerini şu başlıklar altında sıraladı:

Ayrım kaldırılmalı. Özel, kamu ve üniversite ayrımı olmaksızın tüm hekimler aynı hukuki koruma kapsamına alınmalı.

Tazminat sınırı getirilmeli. Tazminatlar hukukun geçmişteki makul ve adil sınırlarına çekilmeli.

Üç aşamalı kurul denetimi. Mahkeme, istinaf ve Yargıtay aşamalarında üç ayrı bilimsel kurul olayları incelemeli; hata varsa yalnızca tazminat değil, mesleki yeterliliği giderici mekanizmalar devreye alınmalı.

Hızlı ve adil yargı. Dava süreleri kısaltılmalı, hekim ve hastanın hakları dengeli biçimde korunmalı.

Malpraktis sigortalarının düzenlenmesi. Sigortaların teminat tutarları ve uygulama sistemi günün gerçeklerine uygun şekilde yeniden düzenlenmeli.

Kurban, bu adımların atılmaması halinde sistemin hem sağlık çalışanları hem de kamu maliyesi açısından sürdürülemez bir noktaya ulaşacağını yineledi.

HEKİMSEN GENEL BAŞKANI ADİL KURBAN