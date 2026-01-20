Diyarbakır'da UMKE ve 112'den Kışta Sağlık Seferberliği

Diyarbakır'da UMKE ve 112 ekipleri kapalı yollarda zamanla yarıştı

Diyarbakır genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve kapanan yollar, kırsal mahallelerde ulaşımı neredeyse durma noktasına getirdi. Buna rağmen 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri, art arda gelen ihbarlara müdahale ederek hastaları sağlık tesislerine ulaştırdı.

Vakalar ve müdahaleler

17 Ocak — 16:40, Lice (Kılıçlı Mahallesi): 65 yaşındaki hasta için gelen ihbar üzerine ambulans sevk edildi. Yoğun çamur ve kar nedeniyle ambulans ilerleyemeyince, Hani'de hazır bekleyen UMKE ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekipler hastaya ulaşarak tıbbi değerlendirme yaptı ve hastayı ambulans ekibine teslim etti. Hasta, Lice Halis Toprak Vakfı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

17 Ocak — 16:58, Çüngüş (Avut Mahallesi): 62 yaşındaki hipertansiyon hastası için ambulans talep edildi. Yoğun kar ve kapalı yollar nedeniyle ekipler bölgeye ulaşamadı. Elektrik ve GSM şebekesinin kesik olduğu mahallede, hasta yakınlarına Sağlık Komuta Kontrol Merkezi üzerinden nöbetçi hekim tarafından tıbbi danışmanlık verildi; AFAD, jandarma ve belediye bilgilendirildi. Yol açma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 18 Ocak akşamı ambulans ekibi hastaya ulaştı. Yapılan değerlendirmede panik atağa bağlı tansiyon yüksekliği tespit edilen hasta, Çüngüş Devlet Hastanesine nakledildi.

17 Ocak — 21:45, Hani (Çukur Mahallesi): 19 yaşındaki bir hasta için nefes darlığı ihbarı alındı. Yolun kapalı olması üzerine UMKE timi yönlendirildi. Gece saatlerinde hastaya ulaşan ekipler ilk muayeneyi yaparak hastayı ambulans ekibine teslim etti; hasta Lice'deki hastaneye sevk edildi.

18 Ocak, Lice (Akçabudak Mahallesi, Koçmaran mezrası): 71 yaşındaki hasta için gelen ihbarda, yoğun kar nedeniyle kapanan yollarda zincir takarak ilerleyen UMKE ekibi saatler süren mücadelenin ardından hastaya ulaştı. İlk müdahalesi yapılan hasta, ambulansla Lice'deki hastaneye sevk edildi.

Açıklama

Uzm. Dr. Emre Asiltürk konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları ifade etti: ’’Kar yağışı, buzlanma, kapalı yollar ve coğrafi zorluklar, vatandaşlarımızın sağlık hizmetine erişimi konusunda bizim için hiçbir zaman engel değildir. Özellikle kırsal ve ulaşımı güç bölgelerde UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerimiz, zamanla yarışarak büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Gece ve gündüz demeden sürdürülen bu çalışmalar, sağlık çalışanlarımızın mesleki sorumluluk bilincini ve insan hayatına verdikleri önemi açıkça ortaya koymaktadır. Zorlu şartlar altında görevini fedakârca sürdüren tüm sağlık personelimize teşekkür ediyorum’’.

