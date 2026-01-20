Akran Zorbalığı Ölümle Sonuçlanabilir: Uzman Nurdan Kayahan Uyardı

Akran zorbalığı görmezden gelinirse ölümle sonuçlanabilir — Uzman uyarısı

Uzman Psikolog Nurdan Kayahan, akran zorbalığının erken fark edilip doğru yönetilmemesi halinde ağır sonuçlara yol açabileceğini belirterek, "Bu süreç doğru yönetilmezse can kaybına kadar gidebilir" dedi.

Sorunun boyutları ve normalleşme tehlikesi

Akran zorbalığı, çocuklar ve gençler arasında giderek yaygınlaşan ve sıklıkla fark edilmeden ilerleyen ciddi bir problem olarak öne çıkıyor. Zorbalığa maruz kalanlar yaşadıklarını zamanla normalleştirebiliyor; bu da sorunun derinleşmesine ve kalıcı psikolojik etkilere neden olabiliyor.

Kayahan, zorbalığın yalnızca bireysel bir davranış değil, aynı zamanda toplumsal bir problem olduğunu vurguladı. Güç gösterisiyle kendini kabul ettirmeye çalışan çocukların çoğunlukla duygularını ifade etmekte zorlandıklarını ve sağlıklı iletişim kuramadıklarını söyledi.

Mağdur da zorbayı yapan da zarar görüyor