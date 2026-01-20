Akran Zorbalığı Ölümle Sonuçlanabilir: Uzman Nurdan Kayahan Uyardı

Uzman Psikolog Nurdan Kayahan, akran zorbalığının görmezden gelinmesinin can kaybına kadar varabileceğini belirterek, hem zorba hem mağdurla çalışılması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:13
Uzman Psikolog Nurdan Kayahan, akran zorbalığının erken fark edilip doğru yönetilmemesi halinde ağır sonuçlara yol açabileceğini belirterek, "Bu süreç doğru yönetilmezse can kaybına kadar gidebilir" dedi.

Sorunun boyutları ve normalleşme tehlikesi

Akran zorbalığı, çocuklar ve gençler arasında giderek yaygınlaşan ve sıklıkla fark edilmeden ilerleyen ciddi bir problem olarak öne çıkıyor. Zorbalığa maruz kalanlar yaşadıklarını zamanla normalleştirebiliyor; bu da sorunun derinleşmesine ve kalıcı psikolojik etkilere neden olabiliyor.

Kayahan, zorbalığın yalnızca bireysel bir davranış değil, aynı zamanda toplumsal bir problem olduğunu vurguladı. Güç gösterisiyle kendini kabul ettirmeye çalışan çocukların çoğunlukla duygularını ifade etmekte zorlandıklarını ve sağlıklı iletişim kuramadıklarını söyledi.

Mağdur da zorbayı yapan da zarar görüyor

Akran zorbalığı çocuklarda özgüven kaybı, okuldan uzaklaşma ve gibi sonuçlara yol açabiliyor. Kayahan, yalnızca mağdurlara değil, zorbalığı yapanlara da doğru yönlendirme gerektiğini belirtti.

Zorba kişiler hakkında şu değerlendirmeyi paylaştı: "Pek çok çocuk ve genç bu durumdan etkilenmekte. Hatta öyle ciddi boyutlara ulaştı ki neredeyse her gün bıçaklanan ve öldürülen çocuklar görüyoruz".

"Yanlış olduğunu anlatmamız gerekiyor"

Nurdan Kayahan, zorba ile davranışlarının normal olmadığının konuşulması gerektiğini vurguladı: "Zorba kişi duygularını ifade etmeyi bilmiyor, kendini karşıdaki kişiyi ezerek cesur hissediyor. Pek çok çocuk ve genç bu durumdan etkilenmekte."

Kayahan, zorbalığın arkasında empati yoksunluğu ve duyguları ifade edememe gibi etkenlerin bulunduğunu belirterek, zorbayla iletişim kurup davranışlarının yanlış olduğunu açıkça anlatmanın önemine dikkat çekti.

Önlem: Ceza tek başına çözmez

Uzman, sadece cezalandırmanın yeterli olmayacağını, zorbayla çalışılması gerektiğini söyledi: "Biz zorbayla çalışmadığımız sürece, zorbayı sadece cezalandırdığımız sürece hiçbir şey yapamayız. Zorbayı karşımıza alacağız, ona empatiyi öğreteceğiz, yaptığının yanlış olduğunu ve başkasına zarar verdiğini anlatacağız."

Kayahan sözlerini, zorbalığın hem mağduru hem de zorbayı yok edebilecek düzeyde zarar verdiğini vurgulayarak sonlandırdı: "Bu zarar öyle bir hale geliyor ki cana kast seviyesine kadar uzanıyor. Zorba kişi kendisini var etmeye çalışırken hem kendini hem de karşısındaki kişiyi yok ediyor."

Uzman, önlem alınması için hem zorbayla hem de zorbalığa uğrayan kişiyle birlikte çalışılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

UZMAN PSİKOLOG NURDAN KAYAHAN

