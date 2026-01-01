DOLAR
Bursa Yeni Yıl Meydanı'nda Binler 2026'ya 'Merhaba' Dedi

Bursa Yeni Yıl Meydanı'nda binlerce Bursalı, 13 Aralık'tan bu yana süren etkinlikler ve Cengiz Ateş konseriyle 2026'ya coşkuyla girdi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 09:08
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:46
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa Yeni Yıl Meydanı, yılbaşı gecesinde binlerce Bursalıyı ağırladı. Bursa Kültür AŞ tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında oluşturulan meydan, 13 Aralık tarihinden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikler ve konserler coşkuyu artırdı

İlk günden itibaren birbirinden renkli etkinlik ve konserlere ev sahipliği yapan Yeni Yıl Meydanı, 2025'in son gününde de Bursalıların buluşma noktası oldu. Gün boyu düzenlenen yarışmalar ve DJ performanslarıyla alandaki atmosfer canlı kaldı. Akşam saatlerinde sahneye çıkan Cengiz Ateş konseri, katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.

Geri sayım ve yeni yıl dilekleri

Alanı dolduran binlerce Bursalı, konserin ardından 2025'in son saniyelerine kadar meydanda yılbaşı coşkusunu sürdürdü. Birlikte yapılan geri sayımın ardından 2026'ya coşkuyla giren vatandaşlar, yeni yılın herkese mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

