Bursa Yeni Yıl Meydanı'nda Binler 2026'ya 'Merhaba' Dedi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Bursa Yeni Yıl Meydanı, yılbaşı gecesinde binlerce Bursalıyı ağırladı. Bursa Kültür AŞ tarafından Eski Atatürk Stadyumu alanında oluşturulan meydan, 13 Aralık tarihinden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Etkinlikler ve konserler coşkuyu artırdı

İlk günden itibaren birbirinden renkli etkinlik ve konserlere ev sahipliği yapan Yeni Yıl Meydanı, 2025'in son gününde de Bursalıların buluşma noktası oldu. Gün boyu düzenlenen yarışmalar ve DJ performanslarıyla alandaki atmosfer canlı kaldı. Akşam saatlerinde sahneye çıkan Cengiz Ateş konseri, katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı.

Geri sayım ve yeni yıl dilekleri

Alanı dolduran binlerce Bursalı, konserin ardından 2025'in son saniyelerine kadar meydanda yılbaşı coşkusunu sürdürdü. Birlikte yapılan geri sayımın ardından 2026'ya coşkuyla giren vatandaşlar, yeni yılın herkese mutluluk, sağlık ve huzur getirmesini diledi.

