Bursa'da Yeni Yılın İlk Günü Karla Kaplandı: Vatandaşlar ATV ile İşe Gitti

Bursa yeni yılın ilk gününde beyaza büründü

Kar yağışı kent merkezinden Mudanya'ya kadar etkili oldu

Bursa’da yeni yılın ilk gününde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezini ve Mudanya’yı beyaz örtüyle kapladı. Etkili yağış sonucu kentte kartpostallık görüntüler oluştu, renkli anlar kameralara yansıdı.

Yetkililerce yapılan ölçümlerde şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre, yüksek kesimlerde 15 santimetre olarak tespit edilirken, Uludağ’da kar kalınlığı 57 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde bazı vatandaşlar işlerine ATV araçlarıyla gitmeyi tercih etti. Çocuklar ise uyanır uyanmaz sokağa çıkıp poşetlerle kaydı ve kardan adam yaptı; sokaklar adeta bir kış oyun alanına dönüştü.

Ulaşımda aksama ve uyarılar

Yoğun kar ve buzlanma, beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Kar ve buzlanmaya hazırlıksız yakalanan sürücüler nedeniyle kent genelinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bazı vatandaşlar ise kar nedeniyle otobüs duraklarına ulaşmakta zorlandı.

Bursa-İzmir otoyolunda yoğun kar ve buzlanma sebebiyle trafik İstanbul yönüne kapatıldı; ulaşım kontrollü olarak Bursa yönüne yönlendiriliyor. Yetkililer, özellikle bu güzergahı kullanan sürücüleri yoğun buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mudanya ve şehir merkezinde ortaya çıkan renkli görüntüler, yeni yılın ilk gününe ayrı bir canlılık kattı.

BURSA YENİ YILA VE GÜNE KARLA UYANDI