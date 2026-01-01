DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.768.391,44 -0,08%

Bursa'da Yeni Yılın İlk Günü Karla Kaplandı: Vatandaşlar ATV ile İşe Gitti

Bursa yeni yılın ilk gününde karla kaplandı; merkezde 5 cm, yükseklerde 15 cm, Uludağ'da 57 cm ölçüldü. Bazı sürücüler ATV ile işe giderken otoyolda kapanma yaşandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:16
Bursa'da Yeni Yılın İlk Günü Karla Kaplandı: Vatandaşlar ATV ile İşe Gitti

Bursa yeni yılın ilk gününde beyaza büründü

Kar yağışı kent merkezinden Mudanya'ya kadar etkili oldu

Bursa’da yeni yılın ilk gününde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezini ve Mudanya’yı beyaz örtüyle kapladı. Etkili yağış sonucu kentte kartpostallık görüntüler oluştu, renkli anlar kameralara yansıdı.

Yetkililerce yapılan ölçümlerde şehir merkezinde kar kalınlığı 5 santimetre, yüksek kesimlerde 15 santimetre olarak tespit edilirken, Uludağ’da kar kalınlığı 57 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde bazı vatandaşlar işlerine ATV araçlarıyla gitmeyi tercih etti. Çocuklar ise uyanır uyanmaz sokağa çıkıp poşetlerle kaydı ve kardan adam yaptı; sokaklar adeta bir kış oyun alanına dönüştü.

Ulaşımda aksama ve uyarılar

Yoğun kar ve buzlanma, beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Kar ve buzlanmaya hazırlıksız yakalanan sürücüler nedeniyle kent genelinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Bazı vatandaşlar ise kar nedeniyle otobüs duraklarına ulaşmakta zorlandı.

Bursa-İzmir otoyolunda yoğun kar ve buzlanma sebebiyle trafik İstanbul yönüne kapatıldı; ulaşım kontrollü olarak Bursa yönüne yönlendiriliyor. Yetkililer, özellikle bu güzergahı kullanan sürücüleri yoğun buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mudanya ve şehir merkezinde ortaya çıkan renkli görüntüler, yeni yılın ilk gününe ayrı bir canlılık kattı.

BURSA YENİ YILA VE GÜNE KARLA UYANDI

BURSA YENİ YILA VE GÜNE KARLA UYANDI

BURSA YENİ YILA VE GÜNE KARLA UYANDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da Kuğulu Park'ta 2026 Coşkusu
2
Altın 2026'da da Yatırımcısını Güldürecek
3
Gazipaşa Kaymakamı Selami Korkutata yılbaşı gecesi ekipleri yalnız bırakmadı
4
Kocaeli Liseler Arası Münazara Çaylak Turnuvası: 'Bi’ Diyeceğim Var' Sahneye Çıktı
5
İstanbul Yeni Yıla Karla Uyandı: Sarıyer ve Yüksek Kesimler Beyaz Örtüyle Kaplandı
6
Yılmaz Tunç: Türkiye Filistin’in Yanında — Galata Köprüsü’ndeki Binlerce Kitle
7
Konya'da KONESOB'a Bağlı 84 Odanın Seçim Süreci Başlıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları