Times Meydanı'nda Yeni Yıl Coşkusu: Yaklaşık 1 Milyon Kişi, Sıkı Güvenlik

Hissedilen eksi 8°C ve kar yağışına rağmen yaklaşık 1 milyon kişi Times Meydanı'nda 2026'yı karşıladı; NYPD binlerce polis ve çok katmanlı önlemler uyguladı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:01
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:01
Times Meydanı'nda Yeni Yıl Coşkusu: Yaklaşık 1 Milyon Kişi, Sıkı Güvenlik

Times Meydanı'nda yeni yıl coşkusu ve sıkı güvenlik

ABD’de yeni yıl, hissedilen eksi 8 derece sıcaklık ve kar yağışına rağmen dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 1 milyon kişinin katılımıyla Times Meydanı’nda coşkuyla karşılandı. Geleneksel 'Kristal top' organizasyonu, havai fişekler ve konfetilerle New York’u 2026’ya uğurladı.

NYPD’den olağanüstü güvenlik planı

New York yönetimi ve güvenlik birimleri, canlı yayınlanan kutlamalar nedeniyle haftalar öncesinden kapsamlı hazırlık yürüttü. New York Polis Departmanı (NYPD), yılbaşı gecesi için Times Meydanı ve çevresinde binlerce polis görevlendirdi; meydana girişlerde dedektörler ve tek tek aramalar uygulandı.

Plan kapsamında mobil tarama ekipleri, K9 köpek timleri, özel operasyon birimleri, polis helikopterleri ve insansız hava araçları devriye yaptı. Meydan ile çevresindeki ana arterler gece boyunca hem yerden hem de havadan gözetim altında tutuldu.

Erişim kısıtlamaları ve yasaklı eşyalar

Yollardaki araç trafiği kapatıldı, muhtemel saldırılara karşı kum yüklü kamyonlar, beton bloklar ve polis araçları bariyer olarak konumlandırıldı. Güvenlik gerekçesiyle sırt çantası, büyük paketler, alkol ve şemsiye gibi eşyaların alana girişine izin verilmedi; alandan çıkanların yeniden giriş yapması yasaklandı.

Kapsamlı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen kutlamalar olaysız şekilde tamamlandı ve Times Meydanı’nda 2026 coşkuyla karşılandı.

