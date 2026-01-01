DOLAR
Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan'dan Yeni Yıl Ziyareti: Emniyet ve Jandarmayla Bir Araya Geldi

Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, yeni yıl dolayısıyla İlçe Emniyet ve Jandarma personelini ziyaret edip kolluk kontrol noktasındaki güvenlik tedbirlerini inceledi.

Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan'dan Yeni Yıl Ziyareti

Yatağan Kaymakamı Sayın Turgay İlhan, yeni yıl dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek görev başındaki personelle bir araya geldi.

Ziyaretteki mesajlar

Ziyaretlerinde personelin yeni yılını kutlayan Kaymakam İlhan, özverili çalışmaları nedeniyle emniyet ve jandarma teşkilatına teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. Görüşmeler sırasında personelle yapılan sohbetler, motivasyon ve destek vurgusu içerdi.

Kolluk kontrol noktasında inceleme

Kaymakam İlhan ayrıca ilçede oluşturulan kolluk kontrol noktasını ziyaret etti. Burada görevli personelden yeni yıl gecesi kapsamında alınan güvenlik ve trafik tedbirleri hakkında bilgi aldı ve vatandaşların huzur ile güven içinde yeni yıla girmesi için yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Ziyaretler, görevli personelle sürdürülen samimi sohbetin ardından sona erdi.

