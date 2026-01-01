DOLAR
Konya'da Aileler Yeni Yılın İlk Sabahında Camide Buluştu

Konya İl Müftülüğü'nün 'Ailece Sabah Namazında Buluşuyoruz' programında aileler Kapu Camii'nde yeni yılın ilk sabah namazında bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:08
Konya'da aileler yeni yılın ilk sabahında camide buluştu

Konya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Ailece Sabah Namazında Buluşuyoruz' programı kapsamında aileler yeni yılın ilk sabahında Kapu Camii'nde bir araya geldi.

Program ve dualar

Kapu Camii'nde kılınan sabah namazının ardından, başta Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için dua edildi. Programın devamında Milli İrade Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı.

Poçanoğlu'nun mesajı

Basın açıklamasında konuşan eski Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Gazze'de yaşamın, 'normalleşme' değil; hayatta kalma mücadelesi üzerinden sürdüğünü belirtti. Poçanoğlu, uluslararası hukukun güçlüye kalkan, zayıfa verilen sus payı olmaması gerektiğini vurgulayarak, iletişim çağında bir çocuğun soğukta can verdiği haberinin 'akış' içinde tüketilebilmesinin büyük bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Poçanoğlu ayrıca, bir toplumun ihtiyaç duyduğu 'insani yardım' kavramını süsleyerek tartışmalı hale getiren prosedürlerin ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti ve şunları söyledi: 'Çağrımız; bir ülkeye, bir halka, bir kuruma karşı önyargı değil; insan hayatını merkeze alan evrensel bir tutarlılık talebi içermektedir.'

Katılımcılar

Programa AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

