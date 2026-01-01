Konya'da Aileler Yeni Yılın İlk Sabahında Camide Buluştu

Konya'da aileler yeni yılın ilk sabahında camide buluştu

Konya İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Ailece Sabah Namazında Buluşuyoruz' programı kapsamında aileler yeni yılın ilk sabahında Kapu Camii'nde bir araya geldi.

Program ve dualar

Kapu Camii'nde kılınan sabah namazının ardından, başta Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için dua edildi. Programın devamında Milli İrade Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı.

Poçanoğlu'nun mesajı

Basın açıklamasında konuşan eski Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Gazze'de yaşamın, 'normalleşme' değil; hayatta kalma mücadelesi üzerinden sürdüğünü belirtti. Poçanoğlu, uluslararası hukukun güçlüye kalkan, zayıfa verilen sus payı olmaması gerektiğini vurgulayarak, iletişim çağında bir çocuğun soğukta can verdiği haberinin 'akış' içinde tüketilebilmesinin büyük bir sorun olduğuna dikkat çekti.

Poçanoğlu ayrıca, bir toplumun ihtiyaç duyduğu 'insani yardım' kavramını süsleyerek tartışmalı hale getiren prosedürlerin ciddi sonuçlar doğurduğunu ifade etti ve şunları söyledi: 'Çağrımız; bir ülkeye, bir halka, bir kuruma karşı önyargı değil; insan hayatını merkeze alan evrensel bir tutarlılık talebi içermektedir.'

Katılımcılar

Programa AK Parti Konya Milletvekili Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KONYA İL MÜFTÜLÜĞÜ TARAFINDAN YENİ YILIN İLK SABAHINDA "AİLECE SABAH NAMAZINDA BULUŞUYORUZ" PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.