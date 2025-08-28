Bursa Yenişehir'de Orman Yangını: Hava ve Kara Ekipleri Müdahale Ediyor
Son Durum
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Kırsal Fethiye Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları olay yerine sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.
