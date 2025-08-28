Bursa Yenişehir'de Orman Yangını: Hava ve Kara Ekipleri Müdahale Ediyor

Bursa Yenişehir'de Kırsal Fethiye Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri müdahale ediyor; neden henüz belirlenemedi.