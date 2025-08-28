DOLAR
Bursa Yenişehir'de Orman Yangını: Hava ve Kara Ekipleri Müdahale Ediyor

Bursa Yenişehir'de Kırsal Fethiye Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara ekipleri müdahale ediyor; neden henüz belirlenemedi.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 14:31
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 14:44
Son Durum

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Kırsal Fethiye Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmaları devam ediyor.

