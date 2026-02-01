BURTOM’da Yapay Zeka Destekli MR ve BT ile Tanıda Yeni Dönem

BURTOM Sağlık Grubu, başta Bursa olmak üzere yaklaşık 15 ildeki tıbbi görüntüleme ve tanı merkezleri, tıp merkezleri ve diğer sağlık birimleriyle yürüttüğü hizmetlerde, yapay zekâ destekli yeni nesil MR ve bilgisayarlı tomografi (BT) cihazlarıyla tanıda teknolojik bir sıçrama gerçekleştirdi.

Yatırımın kapsamı

Grup bünyesindeki Özel BURTOM Nilüfer Görüntüleme Hizmetleri tarafından yapılan teknoloji yatırımı, hastalara daha hızlı çekim, daha net görüntüler, daha düşük radyasyon dozu ve daha doğru, erken tanı imkânı sağlayarak görüntüleme deneyimini konforlu hale getiriyor.

Teknolojik avantajlar ve hasta yararı

Görüntü kalitesi ve hız: Akıllı görüntü rekonstrüksiyonu ile daha net, yüksek çözünürlüklü ve gürültüsüz görüntüler elde ediliyor; MR’da yüzde 30-70e varan hız artışı sağlanıyor.

BT çekimlerinde güvenlik: Spiral taramalarda hız artışı ve radyasyon dozunun otomatik optimizasyonu ile daha güvenli çekimler yapılıyor; bu sayede daha az kontrast madde kullanımı mümkün olup özellikle böbrek hastaları ve yaşlılar için güvenli tarama avantajı sunuluyor.

Hareket kaynaklı sorunların azaltılması: Yapay zekâ algoritmaları hareket artefaktlarını azaltarak çocuk ve yaşlı hastalarda bile yüksek kalitede görüntü sağlamayı kolaylaştırıyor.

Tanı desteği: Küçük lezyonları tespit eden karar destek sistemleri, radyologlara "ikinci göz" desteği vererek tanı doğruluğunu artırıyor; bu sayede gereksiz tekrar çekimlerin önüne geçiliyor, iş akışı hızlanıyor ve daha fazla hastaya etkin hizmet sunulabiliyor.

Tıbbi standartlar ve hasta odaklı hizmet

Özel BURTOM Nilüfer tarafından yapılan açıklamada, röntgen, ultrason, MR ve tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinin hastalıkların erken evrede tespitinde kritik rol oynadığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca şu ifadeye yer verildi: "Erken tanı, doğru tedavinin en önemli adımı".

Açıklamada, laboratuvar ve tanı süreçlerinde bilimsel standartlara uygun, güvenilir sonuç üretmenin temel ilke olduğu; evde bakım kapsamında tıbbi cihaz temini, teknik destek, hasta eğitimi ve takip süreçlerini içeren özel hizmetlerin sunulduğu belirtildi. Yapılan yatırımların hem sağlıkta kaliteyi yükselttiği hem de hastaların yaşam kalitesine doğrudan katkı sağladığı ifade edildi.

BURTOM’un sunduğu sonuç: Yapay zekâ destekli MR ve BT cihazlarıyla daha hızlı çekim, daha net görüntüler, daha düşük radyasyon, daha doğru ve erken tanı ile daha konforlu bir görüntüleme deneyimi hedefleniyor. BURTOM Sağlık Grubu, bu teknolojik adımla Bursa’nın sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltmeye devam ettiğini duyurdu.

