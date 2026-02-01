KAYÇEV Geri Dönüşüm Tesisi: Kayseri'de Doğa ve Ekonomi Kazanıyor

Kocasinan Belediyesi’nin örnek projesi, günlük 40 ton kapasiteyle öne çıkıyor

Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip olan KAYÇEV Geri Dönüşüm Tesisi, çevreye ve ekonomiye sunduğu katkılarla dikkat çekiyor. Anadolu’nun tek ve en modern geri dönüşüm tesisi olma özelliğini taşıyan KAYÇEV, Türkiye’ye örnek bir proje olarak değerlendiriliyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KAYÇEV aracılığıyla geri dönüşüme güçlü destek verdiklerini ve daha temiz, daha yaşanabilir bir Kocasinan hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, "Doğayı ve çevreyi korumak, gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına atıkların geri dönüşümü büyük önem taşıyor. Bu bilinçle Kocasinan Belediyesi olarak çevreye yönelik ciddi yatırımlar yapıyor, sürekli yeni projeler geliştiriyoruz. Sadece Kocasinan için değil, Türkiye için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İştiraklerinden Çevre Teknolojileri ve Enerji San. Tic. A.Ş. (KAYÇEV) aracılığıyla yürütülen çalışmaların ülke genelinde örnek teşkil ettiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, tesisin 2016 yılında Kocasinan’a kazandırıldığını ve son teknoloji altyapısıyla hizmet verdiğini hatırlattı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Tesisimizde; kâğıt, metal, plastik, cam, kompozit ambalaj ve katı atıklar ayrıştırılarak ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Bu sayede hem doğal kaynaklarımız korunuyor hem de ciddi oranda elektrik ve petrol tasarrufu sağlanıyor" diyerek tesisin hem çevresel hem ekonomik faydalarını özetledi.

