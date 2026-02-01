KAYÇEV Geri Dönüşüm Tesisi: Kayseri'de Doğa ve Ekonomi Kazanıyor

KAYÇEV, günlük 40 ton kapasiteyle Kocasinan ve Kayseri ekonomisine katkı sağlıyor; Anadolu’nun en modern geri dönüşüm tesisi olarak öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 14:30
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:30
KAYÇEV Geri Dönüşüm Tesisi: Kayseri'de Doğa ve Ekonomi Kazanıyor

KAYÇEV Geri Dönüşüm Tesisi: Kayseri'de Doğa ve Ekonomi Kazanıyor

Kocasinan Belediyesi’nin örnek projesi, günlük 40 ton kapasiteyle öne çıkıyor

Kocasinan Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip olan KAYÇEV Geri Dönüşüm Tesisi, çevreye ve ekonomiye sunduğu katkılarla dikkat çekiyor. Anadolu’nun tek ve en modern geri dönüşüm tesisi olma özelliğini taşıyan KAYÇEV, Türkiye’ye örnek bir proje olarak değerlendiriliyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KAYÇEV aracılığıyla geri dönüşüme güçlü destek verdiklerini ve daha temiz, daha yaşanabilir bir Kocasinan hedefiyle çalıştıklarını belirtti. Başkan Çolakbayrakdar, "Doğayı ve çevreyi korumak, gelecek nesillerimize daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına atıkların geri dönüşümü büyük önem taşıyor. Bu bilinçle Kocasinan Belediyesi olarak çevreye yönelik ciddi yatırımlar yapıyor, sürekli yeni projeler geliştiriyoruz. Sadece Kocasinan için değil, Türkiye için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İştiraklerinden Çevre Teknolojileri ve Enerji San. Tic. A.Ş. (KAYÇEV) aracılığıyla yürütülen çalışmaların ülke genelinde örnek teşkil ettiğini vurgulayan Çolakbayrakdar, tesisin 2016 yılında Kocasinan’a kazandırıldığını ve son teknoloji altyapısıyla hizmet verdiğini hatırlattı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Tesisimizde; kâğıt, metal, plastik, cam, kompozit ambalaj ve katı atıklar ayrıştırılarak ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Bu sayede hem doğal kaynaklarımız korunuyor hem de ciddi oranda elektrik ve petrol tasarrufu sağlanıyor" diyerek tesisin hem çevresel hem ekonomik faydalarını özetledi.

KOCASİNAN BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE GÜNLÜK 40 TON ATIK İŞLEME KAPASİTESİNE SAHİP...

KOCASİNAN BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE GÜNLÜK 40 TON ATIK İŞLEME KAPASİTESİNE SAHİP OLAN KAYÇEV GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİ, ÇEVREYE VE EKONOMİYE SUNDUĞU KATKILARLA DİKKAT ÇEKİYOR.

KOCASİNAN BELEDİYESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VE GÜNLÜK 40 TON ATIK İŞLEME KAPASİTESİNE SAHİP...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Adliye Sarayı İhalesi 2 Şubat 2026'da; Polis Merkezi 2026 Yatırım Programında
2
Kayseri'de Grip Artışı: Geçmeyen Öksürüğe Akgünlük Sakızı Tavsiyesi
3
Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türk Kızılay’ı Kan Bağışı Çağrısı — 2 Şubat 2026
4
Yüreğir'de Sel Müdahalesi: Ali Demirçalı'dan Vatandaşlara Destek
5
Grip ve Geçmeyen Öksürüğe Doğal Çözüm: Akgünlük Sakızı
6
TOKİ'de Kura Süreci: 41 İlde 144.258 Konutun Sahipleri Belirlendi
7
Mehmet Ali Ağca’nın Arşiv Görüntüleri: Detaylı Bakış

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları