Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan Berat Kandili Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajla kandil gecelerinin önemini vurgulayıp hemşeriler ve sanayicilerin kandilini kutladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:33
Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan Berat Kandili Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın'dan Berat Kandili Mesajı

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yalçın, rahmet, bereket ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı, Ramazan ayının müjdecisi olan bu özel gecenin önemine dikkat çekerek tüm sanayicilerin ve Kayserililerin kandilini kutladı.

Başkan Yalçın'ın mesajı

Milli ve manevi değerleri her zaman ön planda tutan milletimizin gönlünde ayrı bir yeri olan kandil geceleri; insanları birbirlerine yaklaştıran, ilahi rahmetin, bereketin dolup taştığı, merhamet ve hayır duygularının artarak, gönüllerin huzurla dolduğu önemli bir zaman dilimleridir. Berat Kandili’ne daha kavuşmanın sevincini yaşarken, manevi bir atmosferde idrak edeceğimiz ve şükür vesilesi olarak bizlere sunulan böylesi gecelerin, gönül bağlarımızı, kardeşliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Mübarek üç aylar içerisinde yer alan bu özel günümüzde; tüm hemşerilerimizin ve sanayicilerimizin Berat Kandilini tebrik ediyor, bu gecenin ülkemizin, İslâm Aleminin birlik, beraberliğine, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.

KAYSERİ OSB BAŞKANI MEHMET YALÇIN, BERAT KANDİLİ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYINLADI.

KAYSERİ OSB BAŞKANI MEHMET YALÇIN, BERAT KANDİLİ DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYINLADI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Adliye Sarayı İhalesi 2 Şubat 2026'da; Polis Merkezi 2026 Yatırım Programında
2
Kayseri'de Grip Artışı: Geçmeyen Öksürüğe Akgünlük Sakızı Tavsiyesi
3
Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türk Kızılay’ı Kan Bağışı Çağrısı — 2 Şubat 2026
4
Yüreğir'de Sel Müdahalesi: Ali Demirçalı'dan Vatandaşlara Destek
5
Grip ve Geçmeyen Öksürüğe Doğal Çözüm: Akgünlük Sakızı
6
TOKİ'de Kura Süreci: 41 İlde 144.258 Konutun Sahipleri Belirlendi
7
Mehmet Ali Ağca’nın Arşiv Görüntüleri: Detaylı Bakış

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları