BURTOM, Sağlık Bakanlığı Onaylı Saç Ekimi Eğitim Merkezi Oldu

Saç Ekimi Uygulayıcı Sertifikalı Eğitim Programı tamamlandı

BURTOM Sağlık Grubu, başta Bursa olmak üzere yaklaşık 15 ilde faaliyet gösteren tıbbi görüntüleme ve tanı merkezleri, tıp merkezleri ve diğer sağlık birimleriyle ayda 200 bini aşkın kişiye hizmet veren bir ağ olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilerek Saç Ekimi Uygulayıcı Sertifikalı Eğitim Programı düzenlemeye başladı.

Programın ilk dönemi, Doç. Dr. Alper Aksoy yönetiminde Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi’nde gerçekleştirildi ve kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Eğitim içeriği ve hedefleri

Saç ekimi alanında hem teorik hem de uygulamalı eğitimi hedefleyen program; güncel teknikler, sterilizasyon ve hasta güvenliği protokolleri, operasyon aşamaları ve etik uygulamalar gibi kapsamlı başlıkları içerdi. Katılımcılar, uygulamalı eğitimlerde saç ekimi süreçlerini sahada deneyimleme fırsatı buldu.

Doç. Dr. Alper Aksoy: "Sağlık Bakanlığı, saç ekimi konusunda sertifikalı bir eğitim programı standardı oluşturdu. Bu eğitimler, ancak ‘Eğitim Merkezi’ niteliği taşıyan kurumlarda düzenlenebiliyor. BURTOM Sağlık Grubu olarak, gerekli yeterlilikleri sağlayarak ‘Eğitim Merkezi’ niteliğini aldık. Bu sertifikalı eğitim programının amacı; tabiplere, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar ve uygulamalar çerçevesinde, tıbbi endikasyonu olan kişilere saç ekimi uygulaması yapacak ve görevlerini eksiksiz yerine getirebilecek gerekli bilgiyi, beceriyi, tutumu ve yeterliliği kazandırmaktır. Saç ekimi, yüksek hassasiyet ve multidisipliner yaklaşım gerektiren bir alandır. Bu nedenle doğru eğitimlerle donatılmış profesyoneller yetiştirmek, hem hasta güvenliği hem de operasyon kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Burtom Sağlık Grubu olarak bu alandaki bilgi ve deneyimimizi meslektaşlarımıza aktarmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz."

Programın sonunda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi ve BURTOM Sağlık Grubu, saç ekimi alanında eğitimci kurum kimliğini pekiştirmiş oldu.

BURTOM, SAÇ EKİMİNDE EĞİTİM MERKEZİ OLDU