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Buse Öğretmen, Herekol Dağı'ndaki Çocukları Geleceğe Hazırlıyor

Buse Öğretmen, Siirt'in Herekol Dağı eteklerindeki köyde çocukların eğitimine özveriyle katkı sağlıyor.

Yayın Tarihi: 23.11.2024 12:09
Güncelleme Tarihi: 23.11.2024 12:25
Buse Öğretmen, Herekol Dağı'ndaki Çocukları Geleceğe Hazırlıyor

Buse Öğretmen, Herekol Dağı'ndaki Çocukları Geleceğe Hazırlıyor

26 yaşındaki Buse Canat, Siirt'in Pervari ilçesinin Tosuntarla köyünde, zorlu koşullara rağmen birleştirilmiş sınıfta 19 öğrencisini geleceğe hazırlıyor. İki yıl önce Antalya'dan bu bölgeye atanan Buse Öğretmen, aynı okulda ücretli anasınıfı öğretmeni eşi Ahmet Berkem Canat ile çocuklara eğitim veriyor.

Erken Başlayan Eğitim İmkânları

Her sabah erkenden okula gelerek sobayı yakan Buse Canat, yoğun kış koşullarında öğrencilerinin sıcak bir ortamda eğitim alabilmesi için çaba sarf ediyor. Eşinin desteğiyle okulun su sorununu çözdükten sonra, okulun iç ve dış mekanında gerekli tadilatları yaparak, öğrencilerine çeşitli etkinlikler düzenliyor ve ev ziyaretleri gerçekleştiriyor.

Öğretmenliğin Anlamı ve Gelecek Hedefleri

Buse Canat, atandığı köyde yaşadığı duygu karmaşasından bahsederek, Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun olduğunu belirtiyor. Köy hayatına alışmanın bazı zorlukları olsa da, öğrencilerine en iyi ortamı sunmak için sürekli çabalıyor. "Köye geldiğimde su problemi vardı, bunu çözdükten sonra okulumuzu daha elverişli hale getirmek için çalışmalara başladık. Akıllı tahtamız var ancak köyümüzün altyapısı nedeniyle internet hattı çekmiyor, bu sebeple cep telefonumuzu kullanıyoruz," diyen Canat, öğretmenlik mesleğinin sadece bir iş olmadığını, öğrencilerine anne-baba gibi sarıldığını ifade ediyor.

Birlikte Güzel Günler Geçiriyorlar

Ahmet Berkem Canat ise eşinin yanında olmak için işini bırakıp Pervari'ye geldiğini belirtiyor. İkili, en iyi eğitim ortamını sağlamak için birlikte çalıştıklarını ve burada çok mutlu olduklarını vurguluyor. Öğrenciler de öğretmenlerinin kendileri için ne denli özverili bir şekilde çalıştığını dile getiriyor. Öğrenci Seher Beyhan, "Öğretmenimizi çok seviyoruz. Elinden geleni yapıyor," derken, Muhammet Özhan ise, "Okulumuz çok güzel, öğretmenlerimiz sayesinde derslerimiz çok verimli geçiyor," ifadelerini kullanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde öğretmen Buse Canat, zorluklara rağmen...

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde öğretmen Buse Canat, zorluklara rağmen birleştirilmiş sınıftaki 19 öğrencisini geleceğe hazırlıyor. Antalya'da yaşayan ve iki yıl önce Herekol Dağı eteklerindeki köye atanan 26 yaşındaki Buse öğretmen, aynı okulda ücretli anasınıfı öğretmeni eşi Ahmet Berkem Canat'la, çocuklara eğitim veriyor.

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde öğretmen Buse Canat, zorluklara rağmen...

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Tosuntarla köyünde öğretmen Buse Canat, zorluklara rağmen birleştirilmiş sınıftaki 19 öğrencisini geleceğe hazırlıyor. Antalya'da yaşayan ve iki yıl önce Herekol Dağı eteklerindeki köye atanan 26 yaşındaki Buse öğretmen, aynı okulda ücretli anasınıfı öğretmeni eşi Ahmet Berkem Canat'la, çocuklara eğitim veriyor.

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