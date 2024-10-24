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Büşra Bibi, Cezaevinden Tahliye Edildi

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın eşi Büşra Bibi, yolsuzluk davasında kefaletle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 16:09
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 16:09
Büşra Bibi, Cezaevinden Tahliye Edildi

Büşra Bibi Tahliye Oldu

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın eşi Büşra Bibi, yolsuzluk davası kapsamında cezaevinden tahliye edildi. Mahkeme, Bibi'nin kefaletle serbest bırakılması kararını onayladı.

Yolsuzluk Davası Detayları

Büşra Bibi, eşinin başbakan olduğu dönemde kabul ettiği hediyelerle ilgili soruşturmada yargılanıyordu. Bu hediyeleri açıklayamaması ve satması sebebiyle hakkında dava açılmıştı. Bibi'nin avukatları, Rawalpindi'deki yüksek güvenlikli cezaevinden tahliye edildiğini duyurdu.

Başkentteki Eve Dönüş

Büşra Bibi'nin tahliyesinin ardından İslamabad'daki konutuna ulaştığı yerel basında yer aldı. Öte yandan, İmran Han’ın avukatları da benzer bir yolsuzluk davası kapsamında müvekkillerinin kefaletle serbest bırakılmasını talep etti.

Eski Başbakanın Durumu

İslamabad Yüksek Mahkemesi (IHC), Büşra Bibi'nin, tutuklanmasının üzerinden yaklaşık 9 ay geçtikten sonra kefaletle serbest kalmasına karar verdi. İmran Han ve Büşra Bibi, aldıkları hediyelerle ilgili yolsuzluk davasından 31 Ocak'ta 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı, ancak mahkumiyetleri nisanda askıya alınmıştı.

İmran Han, 5 Ağustos 2023 tarihinde yargılandığı davalar sebebiyle cezaevine gönderilmişti ve o tarihten beri çeşitli suçlardan hüküm giymektedir.

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