BUÜ’lü Başyiğit’in 'Remode' Projesi International Collaboration Award Kazandı

BUÜ’lü Doç. Dr. Zeynep Ömeroğulları Başyiğit’e uluslararası ödül

Bursa Uludağ Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Zeynep Ömeroğulları Başyiğit, ITMF & IAF Annual Conference 2025 kapsamında yürüttüğü "Remode" projesiyle "International Collaboration Award" ödülüne layık görüldü.

Proje dünya tekstil sektöründe ses getirdi

BUÜ İnegöl Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Ömeroğulları Başyiğit, bu yıl Endonezya’nın Yogyakarta kentinde düzenlenen International Textile Manufacturers Federation (ITMF) ile International Apparel Federation (IAF) işbirliğindeki etkinlikte ödül aldı. Başyiğit’in çalışması, etkinlikte yer alan 90’ın üzerinde proje arasından seçilerek bu önemli ödüle hak kazandı.

Başyiğit, projenin yenilikçi yaklaşımı ve sürdürülebilir dönüşüm vizyonunun hem üniversitedeki akademik çalışmalara hem de tekstil sektörüne katkı sağlayacağını vurguladı. Etkinlik sürecinde destek veren İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB), İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası temsilcilerine teşekkür etti. Başyiğit, "Ülkemizi ve üniversitemizi uluslararası arenada temsil etme gururunu paylaşmaktan onur duydum" dedi.

Rektör Yılmaz’dan tebrik

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Feridun Yılmaz, Doç. Dr. Zeynep Ömeroğulları Başyiğit’i makamında ağırlayarak ödülünden dolayı tebrik etti. Rektör Yılmaz, araştırma üniversiteleri kategorisinde yer alan BUÜ’nün nitelikli proje ve çalışmalara odaklandığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Ulusal ve uluslararası ölçekte kaliteli işler üretmenin peşindeyiz. Üniversitemizi hak ettiği noktalara ulaştırabilmek için hep birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Zeynep Hocamız da bu anlamda kıymetli bir projenin yürütücülüğünü üstlendi. Aldığı ödül ile de bizleri gayet mutlu etti. Başarılarının devamını diliyoruz."

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BUÜ) AKADEMİSYENLERİNDEN DOÇ. DR. ZEYNEP ÖMEROĞULLARI BAŞYİĞİT, ITMF & IAF ANNUAL CONFERENCE 2025 ORGANİZASYONUNDA, YÜRÜTÜCÜSÜ OLDUĞU "REMODE" PROJESİ İLE "INTERNATİONAL COLLABORATİON AWARD" ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ.