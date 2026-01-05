DOLAR
BUÜ'nün 'Sıfır Atık' Belgesi 2030'a Yenilendi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Sıfır Atık Belgesi, proje gerekliliklerinin tamamlanmasıyla 20 Ekim 2030 tarihine kadar yenilendi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:19
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:19
BUÜ'nün 'Sıfır Atık' Belgesi 20 Ekim 2030'a Yenilendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), "Sıfır Atık" vizyonunu sürdürülebilir uygulamalarla güçlendiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirme sonucunda üniversitenin belge süresi uzatıldı.

Belge Yenileme Süreci ve Tarihler

Değerlendirmeler neticesinde, üniversitenin 20 Ekim 2025 tarihinde süresi dolan Sıfır Atık Belgesi, proje gerekliliklerinin başarıyla yerine getirilmesiyle 20 Ekim 2030 tarihine kadar yenilendi.

Teslim Töreni ve Yapılan Açıklamalar

Yenilenen belge, BUÜ Atık Yönetim Merkezi tarafından BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Genel Sekreter Mehmet Aydemir'e takdim edildi. Yapılan görüşmede doğal kaynakların verimli kullanımı ve atık geri kazanımı konularındaki yürütülen projeler hakkında bilgi paylaşıldı.

Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, süreci başarıyla yürüten Atık Yönetim Merkezi ekibine emeği için teşekkür etti ve sürdürülebilir bir kampüs hedefi doğrultusunda akademik, idari personel ile öğrencilerin desteğinin devam edeceğini vurguladı.

Gelecek Hedef: Gümüş Belge

Yılmaz, bir sonraki aşamada "Gümüş Belge"'nin alınması hedefiyle rektörlük olarak her türlü desteğin verileceğini belirtti. Ayrıca bu süreçte iş birliği yapan Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile emeği geçen tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

