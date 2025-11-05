Büyükataman’dan Dervişoğlu’na Sert Tepki: 'Emperyalizmin sandalında boşuna kürek çekmektedir'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu’nu emperyalizm ve terörle pazarlık yapmakla suçlayarak TBMM komisyonunu savundu.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:39
Büyükataman’dan Dervişoğlu’na Sert Tepki: 'Emperyalizmin sandalında boşuna kürek çekmektedir'

Büyükataman’dan Dervişoğlu’na Sert Tepki: 'Emperyalizmin sandalında boşuna kürek çekmektedir'

İYİ Parti ve Müsavat Dervişoğlu’na yönelik suçlamalar

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun açıklamalarına sert tepki gösterdi ve partisini hedef aldı. Büyükataman, konuşmasında terörle mücadelede devletin tutumunu ve TBMM’de kurulan komisyonun çalışmalarını savundu.

"Dervişoğlu şunu iyi anlamalıdır; Türk Devleti, terör örgütü ile pazarlık yapmamış ve asla yapmayacaktır. Devletin teröristle pazarlık yapmayacağını kendisi de gayet iyi bilmesine rağmen siyasi menfaat devşirmek uğruna devletimizi lekelemeye, Terörsüz Türkiye hedefini karalamaya çalışmaktadır."

Büyükataman, komisyonun şeffaf yürütüldüğünü belirterek, "TBMM’de kurulan komisyonun amacı bellidir. Toplumun tüm kesimleri dinlenmiş ve süreç şeffaf bir şekilde yürütülmüştür." ifadelerini kullandı.

Eski pazarlık masalarına ve İYİ Parti’nin geçmiş tutumuna da atıfta bulunan Büyükataman, milletin bunları bildiğini vurguladı: "Fakat kendisinin ve partisinin geçmişte terör örgütlerine tavizler sunan masalarda kenar süsü oldukları, aziz milletimizce bilinmektedir. Üç beş koltuk fazla kapmak için kapalı kapılar ardında Türkiye düşmanlarına teslimiyetçi bir anlayışla yanaşma oldukları hafızalarda tazedir."

"Müsavat Efendi’nin iftiralarının millet nazarında hiçbir itibarı yoktur. İYİ Parti, emperyalizmin gizli emelleriyle aynı çizgidedir. Müsavat Dervişoğlu emperyalizmin sandalında boşuna kürek çekmektedir. Terörsüz Türkiye hedefi; tavizsiz, pazarlıksız ve hiçbir teslimiyete geçit vermeden ilerleyen milli bir ülküdür"

İSMET BÜYÜKATAMAN (ARŞİV)

İSMET BÜYÜKATAMAN (ARŞİV)

İLGİLİ HABERLER

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
D-650’de Pamukova'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
2
Konya Seydişehir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller verildi
4
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da Anıldı
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
6
Key Ma Çerçi Satış Noktası Açıldı — Diyarbakır'da Kadın Kooperatifi Atağı
7
Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi