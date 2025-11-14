Büyükataman İnegöl'de STK ve Muhtarlarla Buluştu: Birlik Mesajı

Büyükataman İnegöl'de STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, MHP’nin "Derdin Derdimiz" buluşmaları kapsamında Bursa’nın İnegöl ilçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Program, İnegöl Kent Müzesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Programda kimler vardı?

Toplantıya Büyükataman’ın yanı sıra MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin, Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanı Nurtaç Usta, MHP İnegöl İlçe Başkanı Uğur Bayram, parti yöneticileri, STK temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Büyükataman'ın mesajları

Konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Büyükataman, millet olmanın ehemmiyetini vurgularken merhum Mehmet Akif Ersoy’un sözlerini aktardı: ‘Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez’. Büyükataman, Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından başlatılan ve ülkenin istiklalini güvence altına aldığı belirtilen "Terörsüz Türkiye" adımının devlet politikası haline geldiğini ve millet tarafından sahiplenildiğini söyledi.

Büyükataman, Türkiye’nin istikbali için atılan adımların bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirterek, "Bölgemizi savaş ve istikrarsızlığa mahkûm etmek isteyen soykırımcı İsrail, Terörsüz Türkiye hedefimizden rahatsızdır" ifadelerini kullandı. Ayrıca muhalefet partilerine yönelik eleştirilerde bulunarak, CHP'nin meseleyi milli güvenlik konusu olarak görmediğini ve siyasi rant elde etmeye çalıştığını, İYİ Parti'nin ise iftiralarla hedefi karaladığını öne sürdü.

Partiler arası eleştirilere ilişkin konuşmasında, "Terör örgütünün siyasi uzantısıyla ittifak yapan, anayasa taslağı hazırlayan ve sınır ötesi operasyonlara karşı çıkan siz değil miydiniz? Hangi yüzle bu hedefi karalıyorsunuz?" diyerek tepkisini dile getirdi.

MHP'nin siyaset anlayışı ve uyarılar

Büyükataman, MHP’nin siyaset anlayışını millet odaklı olarak nitelendirip, siyasetin menfaat için yapılmadığını vurguladı: "Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vizyonunun dar kalıplara sığmadığını, siyasi menzilin milletin istek ve beklentilerine göre belirlendiğini aktardı.

Türkiye’nin kuruluşundan bu yana karşılaştığı bölücü oyunlara işaret eden Büyükataman, etnik ve mezhep temelli ayrıştırma girişimlerine rağmen milletin her defasında bu oyunları bozduğunu söyledi. Bugün de benzer senaryoların devreye sokulmak istendiğini belirterek, milletçe uyanık olunması ve birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Konuşmasını, Türk milletinin her türlü oyunu bozacak güce ve iradeye sahip olduğunu vurgulayarak tamamladı.

