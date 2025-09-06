Büyükataman: 'Terörsüz Türkiye' Hedefi Cumhur İttifakı ile Gerçekleşecek

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Gemlik Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen üye katılım toplantısında partinin terörle mücadele ve bölgesel stratejisini anlattı. Büyükataman, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefinin Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kararlı adımlarıyla hayata geçirileceğini ifade etti.

Partinin duruşu ve bölgesel değerlendirme

Büyükataman, partisinin tarihin yüklediği sorumlulukla hareket ettiğini, coğrafyadaki gelişmeleri Ankara merkezli bir bakış açısıyla titizlikle izlediklerini belirtti. Milletin güvenliği ve refahını her şeyin üzerinde tuttuklarını vurgulayan Büyükataman, günübirlik menfaatler için yapılan sığ siyaset anlayışını reddettiklerini söyledi.

Bölgedeki tehditler ve 27 Şubat çağrısı

Büyükataman, yeni yüzyılda küresel dengelerin değiştiğine dikkat çekerek, emperyalizmin bölücü planları ve siyonizmin saldırgan tutumunun arttığını kaydetti. İsrail'in Gazze ve Filistin'e yönelik saldırılarının coğrafyaya yayılma çabasının ortada olduğunu ifade eden Büyükataman, Cani Netanyahu'nun sözlerini de hatırlatarak bunun Türkiye'yi hedef alan bir eğilim olduğuna işaret etti.

Büyükataman, 27 Şubat çağrısı'nın terör örgütü PKK'nın tüm bileşenleri için bağlayıcı olduğunu, Suriye'de İsrail'in güdümünde hareket eden SGD/YPG'nin bu çağrıdan bağımsız olmadığını söyledi.

Terörle mücadele ve siyasi mesajlar

Devletin terörün başka isim ve maskeler altında yurt içinde veya sınır yakınlarında türemesine asla tahammül etmeyeceğini belirten Büyükataman, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. "Bizim attığımız adım, bir çözüm süreci değildir, bir teslimiyet politikası hiç olmamıştır" sözleriyle uygulanan politikanın tavizsiz ve Türk Devleti kontrolünde olduğunu dile getirdi.

Büyükataman, şehit ve gazilerin hatırasına saygı gösterilmesinin vazgeçilmez olduğunu; Türk kimliği, üniter devlet yapısı ve anayasanın ilk dört maddesi ile Türk tanımının tartışma konusu yapılamayacağını ifade etti. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu duruşun garantisi olduğunu kaydetti.

Siyaset eleştirisi de yapan Büyükataman, İP ve CHP'yi partiye ve hedeflere yönelik söylemler üzerinden eleştirdi; CHP'nin 'Terörsüz Türkiye' hedefini çarpıttığını, İP'in ise siyaseten tükenmiş olduğunu savundu.

Vizyon ve kapanış

Büyükataman, "Terörsüz Türkiye, terörsüz bölge hedefimiz, tarihin, kardeşlik hukukunun, kader ortaklığının, üzerinde yaşadığımız geniş coğrafyanın diriliş ve toparlanış kararıdır" diyerek sözlerini sonlandırdı. Hedefin ekonomik ve sosyal kalkınmayı hızlandıracağını, "Türkiye Yüzyılı"nda ülkenin ve coğrafyanın terörden arındırılacağını belirtti.

Konuşmanın ardından partiye katılan yeni üyelerin rozetleri takıldı.

