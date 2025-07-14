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Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilliğine Hakan Çebi Seçildi

Hakan Çebi, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili olarak görevine başladı. Meclis'te yapılan seçimde oy çokluğu ile seçildi.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 11:59
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekilliğine Hakan Çebi Seçildi

Büyükçekmece Belediye Meclisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası tutuklanan Ahmet Şahin'in yerine yeni bir başkan vekili seçti. Meclis Üyesi Hakan Çebi, yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla başkan vekili oldu.

Bununla birlikte, meclis toplantısı İkinci Başkanvekili Ayşe Banu Eraslan başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda başkan vekili adayı olarak CHP Grubu Hakan Çebi'yi, AK Parti ve MHP Grupları ise Mustafa Yazıcı'yı gösterdi.

Gizli oylama sürecinde, ilk iki turda 3'te 2 çoğunluk sağlanamazken, salt çoğunluğun arandığı üçüncü turda Hakan Çebi, 35 oydan 20'sini alarak Belediye Başkan Vekili seçildi.

Hatırlanacağı üzere, İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Ahmet Şahin'in 9 Temmuz'da görevden uzaklaştırıldığı belirtilmişti. Valilik, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi gereğince, Büyükçekmece İlçe Belediye Meclisi'nin yeni başkan vekilini seçmek üzere 14 Temmuz 2025 tarihinde toplanmasına karar verildiğini ifade etti.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk...

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in yerine Meclis Üyesi Hakan Çebi oy çokluğuyla seçildi.

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk...

Büyükçekmece Belediye Meclisi'nde, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin'in yerine Meclis Üyesi Hakan Çebi oy çokluğuyla seçildi.

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