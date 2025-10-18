Büyükçekmece'de Devrilen Tır — D-100 Edirne İstikameti Trafiğe Açıldı

Büyükçekmece'de yağış nedeniyle devrilen 59 AAR 214 plakalı tırın neden olduğu kapanma, belediye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonrasında D-100 Edirne istikametinde tekrar trafiğe açıldı.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 14:29
D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde kontrolden çıkarak devrilen tır nedeniyle kapanan yolun Edirne istikameti yeniden trafiğe açıldı.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyir halinde olan ve M.E.P'nin (25) kullandığı 59 AAR 214 plakalı tır, Büyükçekmece mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.

Tırın sürücüsü, aracın patlayan camından kendi imkanıyla dışarı çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve devrilen tır nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikameti geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Belediye ekiplerinin tırın kaldırılması için başlattığı çalışma yaklaşık 3 saatte tamamlandı. Ardından yol trafiğe açılırken ekipler bölgede kumlama çalışması yaparak yolu güvenli hale getirdi.

