Büyükçekmece'de duvarlardan ses ihbarı: 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Büyükçekmece Ulus Mahallesi'ndeki iki bitişik bina, duvarlardan ses ihbarı üzerine tedbir amaçlı boşaltıldı; ekiplerin incelemesi sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 00:18
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 00:18
Büyükçekmece'de duvarlardan ses ihbarı: 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Büyükçekmece'de duvarlardan ses ihbarı üzerine 2 bina boşaltıldı

Olay yeri ve ilk müdahale

Alınan bilgiye göre, Ulus Mahallesi Leylek Sokak üzerinde bitişik halde bulunan ve toplam 7 daireden oluşan 2 bina sakinleri, duvarlardan ses geldiği yönünde ihbarda bulundu.

İhbarın ardından adrese polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Binalar, vatandaşların güvenliği için tedbir amaçlı boşaltıldı.

Güvenlik ve inceleme

Güvenlik önlemleri kapsamında çevre polis ekiplerince kontrol altına alınırken, İGDAŞ görevlileri doğal gazı kesti. Ekiplerin binalarda yürüttüğü incelemeler halen devam ediyor.

Yetkililer, bölgedeki çalışmalar tamamlandığında vatandaşların güvenli şekilde binalara dönmesine izin verileceğini bildirdi.

