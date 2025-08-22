Büyükçekmece'de duvarlardan ses ihbarı: 2 bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Büyükçekmece'de duvarlardan ses ihbarı üzerine 2 bina boşaltıldı
Olay yeri ve ilk müdahale
Alınan bilgiye göre, Ulus Mahallesi Leylek Sokak üzerinde bitişik halde bulunan ve toplam 7 daireden oluşan 2 bina sakinleri, duvarlardan ses geldiği yönünde ihbarda bulundu.
İhbarın ardından adrese polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Binalar, vatandaşların güvenliği için tedbir amaçlı boşaltıldı.
Güvenlik ve inceleme
Güvenlik önlemleri kapsamında çevre polis ekiplerince kontrol altına alınırken, İGDAŞ görevlileri doğal gazı kesti. Ekiplerin binalarda yürüttüğü incelemeler halen devam ediyor.
Yetkililer, bölgedeki çalışmalar tamamlandığında vatandaşların güvenli şekilde binalara dönmesine izin verileceğini bildirdi.