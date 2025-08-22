DOLAR
Büyükçekmece'de duvarlardan ses ihbarı: İki bina tedbir amaçlı boşaltıldı

Büyükçekmece Ulus Mahallesi'nde duvarlardan ses ihbarı üzerine tahliye edilen iki binada ekipler inceleme yapıyor; performans analizi ve sismik ölçümler yapılacak.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:30
Ulus Mahallesi'nde inceleme sürüyor

Ulus Mahallesi'nde dün gelen ihbar üzerine, duvarlarından ses geldiği bildirilen bitişik haldeki 7 daireden oluşan iki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Sabah saatlerinde Büyükçekmece belediye ekipleri adrese gelerek inceleme yaptı ve örnekler aldı.

İncelemeleri Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hakan Çebi de yerinde takip etti. Ekipler, bina sakinlerinin değerli eşyalarını alabilmeleri için tek tek evlerine girip çıkmalarına izin verdi.

Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Özkan Saka, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün gece yapılan gözlemlerin ardından bugün teknik donanımlı ekiplerin binanın çevresinde detaylı incelemeler gerçekleştirdiğini söyledi. Saka, olası neden olarak binanın yer altı su seviyesinin çekilmesinden dolayı bir oturma olabileceğini belirtti.

Saka ayrıca, "Binada oturan vatandaşların evlerine girmelerini tavsiye etmiyoruz" diyerek, çalışmalardan ve yapılacak analizlerden sonra halka bilgi verileceğini vurguladı. Ekiplerin performans analizi ve sismik ölçümler yapıp, yer altı su seviyesinin veya yer altında bir boşalmanın olup olmadığını tespit ettikten sonra binanın sağlamlık durumunu belirleyecekleri bildirildi.

Olay yerine daha önce polis, itfaiye, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

