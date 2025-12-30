İstanbul’da kebapçıya haksız fiyat artışı denetimi

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, İstanbul Anadolu Yakası’nda birden fazla şubesi bulunan bir kebapçıya yönelik denetim sonuçlarını duyurdu. Yapılan incelemede etiket ve fiyat uygulamalarına ilişkin mevzuata aykırı tespitler yapıldığı bildirildi.

Denetim ve tespitler

Kaplan'ın sosyal medya paylaşımında belirtildiğine göre: "Kadıköy-Fenerbahçe’de faaliyet gösteren şubede 30 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetim yapıldı." Denetimler kapsamında işletmede bulunan 5 ayrı ürün, haksız fiyat artışı yönünden incelenmek üzere değerlendirmeye alındı.

İşletmeden son 3 aya ait alış-satış faturaları, maliyet belgeleri ve savunmalar temin edildi. Yapılan incelemelerde, Fiyat Etiket Yönetmeliği’nin ‘etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı ve aldatıcı bilgi içeremeyeceği’ hükmüne aykırı uygulamalar tespit edilmesi üzerine işletmeye idari işlem uygulandı.

İzlenecek süreç

Açıklamada, tespit edilen uygunsuzlukların Haksız Fiyat Artışı Kurulu’na sevk edildiği kaydedildi. Ayrıca, fırsatçılığa ve mevzuata aykırı uygulamalara müsamaha gösterilmeyeceği ve denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

