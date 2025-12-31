Somali'de TUA Uzay Limanı Projesinde İlk Etap Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud arasındaki Türkiye ziyareti kapsamında duyurulan projeye ilişkin detayları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı.

Projenin ayrıntıları

Bakan Kacır, "Somali’de kurulacak uzay limanı için gerekli fizibilite ve projelendirme çalışmaları tamamlandı ve ilk etap yapım faaliyetleri başladı." dedi. Kacır, söz konusu uzay limanının Türkiye Uzay Ajansı (TUA) koordinasyonunda ve Türkiye ile Somali arasında imzalanmış iş birliği anlaşması çerçevesinde, ülkemize tahsis edilen arazi üzerinde inşa edildiğini belirtti.

Kacır ayrıca, Milli Uzay Programı (MUP) kapsamındaki "Uzaya Erişim ve Uzay Limanı" hedefinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, başta TUA olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla sürdüğünü vurguladı.

Teknik avantajlar ve stratejik hedef

Fizibilite çalışmaları sonucunda, Somali’nin ekvatoral konumu ve coğrafi özelliklerinin yatırım için en avantajlı bölge olduğunu belirtildi. Kacır, "Uzaya erişim konusunda ekvatoral bölgede bulunan ülkelerin teknik açıdan avantajları olduğunu" ifade etti.

Bakan Kacır, projenin amaçlarını şöyle özetledi: "Türkiye’nin bir uzay limanına sahip olması, Türkiye’yi uzay faaliyetlerinde bağımsız, rekabetçi ve küresel ölçekte söz sahibi bir aktör konumuna taşıyacak stratejik bir adım. Bu yatırım, uzay ekonomisi açısından uzun vadeli ve çarpan etkisi yüksek kazanımlar sunuyor. Bu yatırımla öncelikle, ülkemizde geliştirilen uydu fırlatma araçlarının tam bağımsız şekilde uzaya gönderilmesi mümkün hale gelecek; fırlatma teknolojileri alanında sürdürülebilir ve rekabetçi bir yerli sanayi ekosistemi oluşacaktır. Roket motorları, yakıt teknolojileri, itki sistemleri, ileri teknoloji malzemeler, aviyonik ve yer destek altyapıları gibi kritik alanlarda derinleşen bu ekosistem, teknoloji kazanımının kalıcı hâle gelmesini ve dışa bağımlılığın ortadan kalkmasını sağlayacak. Somali’de kurulacak uzay limanı, yalnızca ulusal ihtiyaçlara değil, aynı zamanda küresel ticari uzay pazarına da hizmet verecek bir kapasiteye sahip olacak."

Ekonomik ve bölgesel etkiler

Kacır, projenin ekonomik etkilerine dair şu değerlendirmeyi paylaştı: "Dünyada çok az ülke bağımsız şekilde uydu fırlatma altyapısına sahip. Yıldan yıla artan ticari uydu fırlatma hizmetleri, test faaliyetleri ve entegrasyon süreçleriyle uzay limanı; hem Türkiye için gelir üreten stratejik bir altyapı hâline gelecek hem de Somali’nin kalkınmasına katkı sunacak."

Bakan, Somali’nin coğrafi avantajlarını şöyle sıraladı: Ekvator’a yakın konumu, okyanus kıyısında yer alması, 12 ay boyunca fırlatmaya elverişli hava koşulları ve düşük hava-deniz trafiği yoğunluğu fırlatma güvenliği ve verimliliği açısından önemli avantajlar sunuyor. Bu üstünlüklerin ülkemize esnek fırlatma takvimleri ve küresel rekabet gücü sağlayacağı vurgulandı.

Kacır sözlerini, "Sonuç olarak, Somali’de kurulacak bir uzay limanı; Türkiye’nin uzaya bağımsız erişimini sağlayacak, millî güvenliğini güçlendiren, sanayi ve teknoloji kapasitesini derinleştiren ve ülkeyi küresel uzay ekonomisinde üst lige taşıyan stratejik bir kaldıraç niteliğinde" diyerek tamamladı.

Somali’ye uzay limanının ayrıntıları belli oldu